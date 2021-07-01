Сovid-19 в Україні: вчора виявили 705 нових хворих
За останню добу найбільшу кількість нових ковід-хворих зареєстрували у Києві
В Україні виявили 705 нових випадків коронавірусу за минулу добу. Найбільше заражень за добу в Києві, Київській та Харківській областях. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
За вчора госпіталізували 464 особи, летальних випадків – 51, а одужали – 1 719 осіб. В Україні за добу протестували методом ПЛР - 20 913 осіб, методом ІФА – 9 743 особи, експрес-тестами – 18 382 особи.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (231), Київській (56), Харківській (41), Одеській (41) та Дніпропетровській (31) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло - 2 235 801 особа;
- одужало - 2 168 387 осіб;
- летальних випадків - 52 391.