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    Сovid-19 в Україні: вчора виявили 705 нових хворих

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    Госпіталізували вчора з підозрою на коронавірус 464 людини - Сovid-19 в Україні: вчора виявили 705 нових хворих
    Госпіталізували вчора з підозрою на коронавірус 464 людини
    Фото з відкритих джерел

    За останню добу найбільшу кількість нових ковід-хворих зареєстрували у Києві

    В Україні виявили 705 нових випадків коронавірусу за минулу добу. Найбільше заражень за добу в Києві, Київській та Харківській областях. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    За вчора госпіталізували 464 особи, летальних випадків – 51, а одужали – 1 719 осіб. В Україні за добу протестували методом ПЛР - 20 913 осіб, методом ІФА – 9 743 особи, експрес-тестами – 18 382 особи.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (231), Київській (56), Харківській (41), Одеській (41) та Дніпропетровській (31) областях.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло - 2 235 801 особа;
    • одужало - 2 168 387 осіб;
    • летальних випадків - 52 391.
    «Главкому» стало відомо, що початок видачі українцям міжнародних сертифікатів (паспортів вакцинації) переноситься на 2 липня. Раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко (на той момент – головний санітарний лікар) обіцяв, що Covid-паспорти запрацюють до 1 липня.
    Напередодні заступник міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер заявив, що Covid-сертифікати в Україні запроваджують, в першу чергу, для внутрішнього використання на випадок нового локдауну.
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    Теги: лікар українці лікарня щеплення коронавірус
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    Сovid-19 в Україні: вчора виявили 705 нових хворих