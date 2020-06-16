В Збройних Силах за минулу добу – шість нових випадків Covid-19



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В ЗСУ 143 особи хворіють на Covid-19

Загалом хворіють на коронавірус 143 військовослужбовці

Станом на ранок 16 червня в Збройних Силах України хворіє 143 особи на гостру респіраторну хворобу Covid-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. За минулу добу зареєстровано шість нових випадків Covid-19. Про це повідомляє командування медичних сил ЗСУ.

З них 1 військовослужбовець перебуває на стаціонарному лікуванні у Національному військово-медичному клінічному центрі «ГВКГ». Стан здоров’я пацієнта задовільний, отримує необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться 5 осіб (Хмельницька область – 1 військовослужбовець, Вінницька область – 2 працівника ЗС України та Київська область – 2 військовослужбовця). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Всього за час пандемії одужало – 209 осіб, летальних випадків – 4. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 541 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 95 осіб.

Станом на ранок 16 червня в Україні зафіксовано 666 нових випадків коронавірусу, це на 10 випадків більше, ніж учора (656). З них 52 дитини, а також 63 медпрацівники.

Коронавірус в Україні

Всього 32476

Хворіють 17036

Одужали 14528

Померли 912

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Було госпіталізовано 172 особи. Зафіксовано 11 летальних випадків (вчора 12). При цьому одужали 275 пацієнтів (вчора 171). Загалом за весь час пандемії захворіли 32 476 людей, з них – 2 402 дитини, – 5 600 медпрацівників.