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    МОЗ просить роботодавців перевести працівників на дистанційну роботу

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    Деякі компанії вже перевели своїх робітників на віддалену роботу&nbsp; - МОЗ просить роботодавців перевести працівників на дистанційну роботу
    Деякі компанії вже перевели своїх робітників на віддалену роботу 

    Чиновники МОЗ закликають не допускати до роботи працівників, у яких є ознаки респіраторних захворювань

    Міністерство охорони здоров’я закликає українських роботодавців забезпечити дистанційні умови праці для їхніх працівників.

    Про це сьогодні повідомляє пресслужба відомства.

    «Щоб вберегти своїх працівників від вірусу COVID-19, за можливістю забезпечте дистанційні умови праці та суворо контролюйте виконання простих правил гігієни», — йдеться у повідомленні.

    Також закликають не допускати до роботи працівників, у яких є ознаки респіраторних захворювань, та мінімізувати кількість працівників, які контактують з клієнтами і відвідувачами.

    Транспортним підприємствам та таксі радять тримати вікна відкритими, робити вентиляцію салону та регулярно дезінфікувати поверхні.

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    За останніми даними, в Україні наразі первіряють 59 підозр на коронавірус Covid-19.

    13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.

    Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.

    У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.

    У п'ятницю на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла. 

    Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні.

    Нагадаємо, сьогодні на засіданні РНБО було ухвалене рішення, що Україна закриває кордон через 48 годин.

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