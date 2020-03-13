Лазня, алкоголь і секс. «Слуга народу» винайшла власний спосіб боротьби з коронавірусом



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Депутатка Єлизавата Богуцька дала поради українцям

Богуцька вважає, що два тижні карантину «сприяють демографічному прориву»

Народний депутат від фракції «Слуга народу» Єлизавета Богуцька вважає, що в боротьбі із коронавірусом ефективними будуть алкоголь, лазня і секс. Про це вона написала в себе на сторінці у Facebook.

«Якщо високі температури вбивають Корону, то народу необхідні регулярні лазня, алкоголь і секс... Три разом процедури не рекомендуються, оскільки можна померти від серцевої недостатності», - зазначила вона.

Пізніше нардеп опублікувала ще один пост, де розмірковує про коронавірус.

За останніми даними, в Україні наразі первіряють 59 підозр на коронавірус Covid-19.

13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.

Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.

У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.

У п'ятницю на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла.

Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні.

Нагадаємо, сьогодні на засіданні РНБО було ухвалене рішення, що Україна закриває кордон через 48 годин.

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