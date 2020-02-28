У Валенсії майже 120 людей зачинили в борделі на карантин, – ЗМІ



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Повія, яка наразі потрапила в університетську лікарню, в ту ж ніч переспала з декількома клієнтами Фото: 7dniv.info

Усі 119 осіб було поміщено в карантин як запобіжний захід, хоча у жодного з них немає ознак зараження вірусом

Агенти національної поліції Іспанії охороняють бордель «Шварцвальд» у Валенсії, в якому дівчина з позитивним результатом на коронавірус не виконала наказів органів охорони здоров'я. Про це повідомляє видання «7 днів» з посиланням на європейські джерела в поліції.

Позитивний ефект на коронавірус цієї дівчини змусив сьогодні, 28 лютого, вранці ізолювати 86 клієнтів, які перебували у будівлі на той час.

Фото: 7dniv.info

Повія, яка зараз потрапила в університетську лікарню, в ту ж ніч переспала з декількома клієнтами.

За даними тих же ЗМІ, власники клубів, працівники служби безпеки та прибирання, офіціанти, дівчата і клієнти (загалом 119 осіб), кожен з яких перебуває на карантині до подальшого повідомлення. Влада побоюється, що сьогодні жінки деяких клієнтів почнуть збиратися перед будинком, щоб попросити пояснень.

Усі 119 осіб були поміщені в карантин в якості запобіжного заходу, хоча у жодного з них немає ознак зараження вірусом. Протягом 14 днів їм рекомендоване звичайне життя всередині приміщень, їх також просять зберігати спокій.

Співробітники національної поліції надали борделю 120 масок.

Раніше міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька повідомила, що Україна отримала від ВООЗ тест-системи, яких вистачить на понад 900 зразків.

Раніше також повідомлялося, що серед інфікованих в Італії є українка.

Також нагадаємо, що вже чотирьох громадян України - членів екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess госпіталізовано із коронавірусною інфекцією до лікарень Токіо. Стан їхнього здоров'я задовільний. Інші громадяни України продовжують перебувати на борту лайнера Diamond Princess, поінформували в МЗС.

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