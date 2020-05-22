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    МОЗ залучить лабораторії центрів з боротьби з ВІЛ та Держпродспоживслужби до тестування на коронавірус

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    <span>Методом ПЛР за останню добу досліджено 8 923 зразки</span> - МОЗ залучить лабораторії центрів з боротьби з ВІЛ та Держпродспоживслужби до тестування на коронавірус
    Методом ПЛР за останню добу досліджено 8 923 зразки

    Степанов зазначив, що нинішня кількість досліджень у рамках 8-9 тис. за день - це потужності тих лабораторій, які на сьогодні задіяні в проведенні тестування

    Міністерство охорони здоров'я має намір залучити лабораторії при центрах з боротьби з вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) і Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів до проведення тестування на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

    Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

    «Ми вже домовилися з лабораторіями при центрах з боротьби з ВІЛ, щоб там також проводити ПЛР-тестування. Їхнє обладнання дозволяє проводити таке тестування. Зараз проходить налаштування цього обладнання. По-друге, ми звернулися в Держпродспоживслужбу, щоб на обладнанні, яке встановлене в її лабораторіях, ми теж могли проводити ПЛР-тестування», - сказав він.

    За словами очільника МОЗ, це допоможе збільшити кількість досліджень на коронавірусну хворобу.

    Степанов зазначив, що нинішня кількість досліджень у рамках 8-9 тис. за день - це потужності тих лабораторій, які на сьогодні задіяні в проведенні тестування.

    Як повідомлялось, 21 травня було проведено 8 923 дослідження на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції, що на 4,7% менше порівняно з 20 травня.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      20986
    • Хворіють
      13270
    • Одужали
      7099
    • Померли
      617

    Станом на ранок 22 травня в Україні підтверджено 20 148 випадків Covid-19, з них 6 585 одужали, 588 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 442 випадків.

    Міністерство охорони здоров'я міністр Максим Степанов карантин коронавірус
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