Які області готові до пом'якшення карантину. Уряд оприлюднив список



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Попри послаблення карантину перебування у громадських місцях без маски залишається під забороною

У МОЗ зауважили, що 12 областей не готові до послаблення карантинних обмежень

Сьогодні в Україні стартує другий етап виходу із карантину.

Втім, 12 областей не готові навіть до цього скасування обмежень.

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Пом’якшення обмежувальних заходів відбуватиметься за принципом адаптивного карантину – тобто у кожній області окремо.

Готовність до пом’якшення визначатиметься на основі трьох основних критеріїв:

інцидентність (загальна кількість нових випадківCovid-19 за останні сім днів на 100 тис. населення) становить менше ніж 12 осіб на 100 тисяч населення;

завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком Covid-19, становить менш як 50 відсотків;

середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить більше ніж 12 на 100 тисяч населення протягом останніх семи днів.

Якщо область відповідає критеріям, то вона зможе перейти на наступний етап пом'якшення карантину.

Варто зазначити, що за останню добу найбільше людей захворіли у Львівській області - 65, Чернівецькій – 63 та у Києві – 47.

Як повідомлялось, станом на 9:00 22 травня в Україні підтверджено 20 148 випадків Covid-19, з них 6 585 одужали, 588 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 442 випадків.

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