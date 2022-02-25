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    Допомога пораненим українцям. Заклади охорони здоров’я працюватимуть цілодобово

    Міністерство повертається до госпіталізації у заклади охорони здоров&rsquo;я для надання вторинної та третинної медичної допомоги військовослужбовцям. - Допомога пораненим українцям. Заклади охорони здоров’я працюватимуть цілодобово
    Міністерство повертається до госпіталізації у заклади охорони здоров’я для надання вторинної та третинної медичної допомоги військовослужбовцям.
    фото з відкритих джерел

    МОЗ видав наказ про надання медичної допомоги в умовах воєнного стану військовослужбовцям

    Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко 25 лютого видав наказ щодо надання медичної допомоги в умовах воєнного стану військовослужбовцям, які беруть участь в операції об’єднаних сил. Про це повідомляє «Главком».

    Згідно з текстом документа, керівники структурних підрозділів з питань охорони здоров’я повинні організувати роботу всіх медзакладів для забезпечення безвідмовного надання медичної допомоги усім постраждалим та пораненим у цілодобовому режимі; забезпечити госпіталізацію постраждалих та поранених у найближчі заклади охорони здоров’я, які спроможні надати допомогу відповідно до профілю ураження; взяти під особистий контроль виконання зазначеного наказу в межахконтрольованих територій.

    Крім цього, МОЗ повертається до госпіталізації у заклади охорони здоров’я для надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги військовослужбовцям Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів військових формувань та правоохоронних органів, особам рядового і начальницького складу та поліцейським, які дають відсіч російській армії.

    Нагадаємо, другу добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в- районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.

    Радник о-чільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами.

    «Потужні два вибухи у Києві, – робота українських систем ППО. Просимо не панікувати, а у випадку, коли чуєте сирени, перейти до укриття», – зазначили у Держспецзв'язку.

    За даними Пентагону протягом доби російські окупанти випустили понад 160 ракет по Україні.

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    Теги: МВС наказ укриття
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    Допомога пораненим українцям. Заклади охорони здоров’я працюватимуть цілодобово