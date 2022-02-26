Українські воїни відстоюють Харків: ситуація станом на ранок

Наразі комендантська година завершена, однак, пересуватись містом небезпечно

Українські воїни продовжують героїчно відстоювати кордони Харкова, перекривають усі напрями. Про це вранці 26 лютого повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Учора окупаційні війська продовжували бойові дії з напрямку Дергачів, Циркунів та з Чугуївського напрямку. Були спроби прорвати оборону з боку Високого. За вчора ворог зазнав дуже великих втрат. Більше ста одиниць ворожої броньованої техніки та сотні вбитих ворогів», – повідомив голова ОВА.

Синєгубов також зауважив, що вчора були випадки прориву оборони. Кілька ворожих танків зайшли у місто, після чого були знищені і контроль було відновлено нашими військами.

«Після серйозного опору наших героїв ворог, почав ганебно цілити з артилерії по соціальній інфраструктурі, снаряди влучили у центр крові на Олексіївці та дитячу обласну лікарню. Пошкоджено житлові будинки на Салтівці та ХТЗ. Були намагання знищити військові об’єкти в центрі міста. На жаль, є постраждалі», – підсумував очільник області.

Голова ОВА також попередив, що наразі комендантська година завершена, однак, пересуватись містом небезпечно: «Виходити з укриттів небезпечно! Очікуємо масивного обстрілу наших позицій з ворожої артилерії та літаків».

Також уночі в Харкові працювали диверсійно-розвідувальні групи ворога. Їх мета – завербувати цивільне населення, визначити цілей та закладок електронних міток для ворожої артилерії. Окупанти працюють групами від двох до п’яти осіб. Про всі випадки виявлення підозрілих осіб городян просять повідомляти в поліцію або військових!

«Ми фіксуємо випадки пошкоджень газогонів, єлектромереж, водогонів та іншої критично важливої інфраструктури населених пунктів області. Ремонтні бригади вже приступили до аварійних робіт. Так, обстріли тривають, але ми робимо все можливо, щоби у найкоротший термін усунути пошкодження», – пояснив Олег Синєгубов.

Нагадаємо, під Харковом уночі 25 лютого окупанти атакували із Сумського напрямку, Дергачова, Вовчанська, Куп'янська.

Нагадаємо, у ДСНС розповіли про наслідки обстрілів російськими бойовиками.

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