Мусульмани України не будуть забороняти громадянам відвідувати мечеті під час карантину



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Молитви і проповіді проводяться без обмежень, проте на молитвах присутні мало людей: 10-20 чоловік

Духовне управління мусульман не має наміру закривати мечеті через карантин у зв'язку з розповсюдженням коронавірусу. Про це повідомили в Духовному управлінні мусульман.

«Усі запобіжні заходи ми вживаємо. Молитви і проповіді проводяться без обмежень. Однак на молитвах присутні мало людей: 10-20 чоловік», - сказав представник мусульман.

За його словами, ніхто не обмежує громадян у відвідуванні мечетей, однак дотримуються правил гігієни.

Остання проповідь, яка відбулася в Києві, пройшла в п'ятницю 13 березня.

Найближча проповідь відбудеться 20 березня і буде транслюватися в онлайн-режимі.

Як повідомлялось, Московська церква в Україні не має наміру закривати храми через поширення коронавірусу.

Православна церква України має намір проводити трансляції богослужінь через карантин.

Нагадаємо, з 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин.

16 березня у Чернівецькій області виявили два нові випадки зараження коронавірусом.