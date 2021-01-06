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    МВС назвав кількість правоохоронців, які забезпечуватимуть порядок на Різдво

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    З 6 по 11 січня понад 25 тисяч поліцейських і 1,5 тисячі гвардійців забезпечуватимуть публічну безпеку - МВС назвав кількість правоохоронців, які забезпечуватимуть порядок на Різдво
    З 6 по 11 січня понад 25 тисяч поліцейських і 1,5 тисячі гвардійців забезпечуватимуть публічну безпеку
    Фото з відкритих джерел

    Підрозділи поліції та Нацгвардії чергуватимуть поблизу культових споруд, а також у місцях масового скупчення та святкування громадян

    В Україні під час різдвяних свят з 6 по 11 січня понад 25 тисяч поліцейських і 1,5 тисячі гвардійців забезпечуватимуть публічну безпеку. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

    Зазначається, що підрозділи поліції та Нацгвардії чергуватимуть поблизу культових споруд, а також у місцях масового скупчення та святкування громадян.

    «За підрахунками правоохоронців, у святкових заходах з нагоди Різдва планують взяти участь близько 600 тис. громадян. На свято Різдва Христового до забезпечення порядку та безпеки будуть залучені більше 25 тисяч поліцейських та 1,5 тисячі військовослужбовців Національної гвардії», ─ зазначив Яровий.

    За його словами, на посилений режим служби переведені і підрозділи ДСНС, які напередодні обстежили церковні споруди, де відбуватимуться богослужіння.

    «На цілодобовому чергуванні перебуватимуть близько 7 тис. рятувальників та понад 2 тис. одиниць техніки і 8 повітряних суден ДСНС, зокрема, літак АН-26 у медичному варіанті в аеропорту «Київ» ім. І. Сікорського. Для реагування на випадки виявлення вибухонебезпечних предметів у готовності перебуває 25 піротехнічних розрахунків», ─ додав Яровий.

    Нагадаємо, правоохоронці склали 6,5 тис. протоколів за порушення маскового режиму впродовж новорічних святкувань.

    Як повідомлялося, перед Різдвом столичні рятувальники пішли з рейдами по церквах.

    Теги: Національна поліція України МВС ДСНС рятувальники Різдвяні свята
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