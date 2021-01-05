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    Перед Різдвом столичні рятувальники пішли з рейдами по церквах (фото)

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    <p>Рятувальники проводять профілактичні заходи у культових будівлях столиці</p> - Перед Різдвом столичні рятувальники пішли з рейдами по церквах (фото)

    Рятувальники проводять профілактичні заходи у культових будівлях столиці

    Фото: ДСНС

    Рятувальники проводять інструктажі та профілактичні заходи з керівниками релігійних установ

    Сьогодні, 5 січня, напередодні Різдва Христова співробітники Служби порятунку проводять у всіх районах столиці інформаційно-роз'яснювальну роботу з представниками та відвідувачами культових закладів щодо безпечного святкування Різдва. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Головною метою таких заходів є забезпечення належної пожежної безпеки будівель та безпеки прихожан під час різдвяних заходів.

    Співробітники ДСНС нагадали присутнім правила пожежної безпеки, розповіли, як діяти в надзвичайних ситуаціях і вручили священнослужителям та прихожанам пам’ятки.

    Рятувальники також наголосили на утриманні евакуаційних виходів вільними та на необхідну кількість засобів пожежогасіння, включаючи вогнегасники.

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    Перед Різдвом столичні рятувальники пішли з рейдами по церквах (фото)
    Перед Різдвом столичні рятувальники пішли з рейдами по церквах (фото)
    Перед Різдвом столичні рятувальники пішли з рейдами по церквах (фото)
    Перед Різдвом столичні рятувальники пішли з рейдами по церквах (фото)
    Перед Різдвом столичні рятувальники пішли з рейдами по церквах (фото)
    Перед Різдвом столичні рятувальники пішли з рейдами по церквах (фото)
    Перед Різдвом столичні рятувальники пішли з рейдами по церквах (фото)
    Перед Різдвом столичні рятувальники пішли з рейдами по церквах (фото)
    Перед Різдвом столичні рятувальники пішли з рейдами по церквах (фото)
    Перед Різдвом столичні рятувальники пішли з рейдами по церквах (фото)
    Перед Різдвом столичні рятувальники пішли з рейдами по церквах (фото)
    Перед Різдвом столичні рятувальники пішли з рейдами по церквах (фото)
    Перед Різдвом столичні рятувальники пішли з рейдами по церквах (фото)
    Перед Різдвом столичні рятувальники пішли з рейдами по церквах (фото)

    У ДСНС зазначили, що з метою запобігання надзвичайних ситуацій та пожеж під час урочистих і щонедільних служб столичні рятувальники регулярно проводять інструктажі та профілактичні заходи з керівниками міських релігійних установ.

    Теги: церква Київ ДСНС рятувальники новорічні свята
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