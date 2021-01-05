Перед Різдвом столичні рятувальники пішли з рейдами по церквах (фото)

Рятувальники проводять інструктажі та профілактичні заходи з керівниками релігійних установ

Сьогодні, 5 січня, напередодні Різдва Христова співробітники Служби порятунку проводять у всіх районах столиці інформаційно-роз'яснювальну роботу з представниками та відвідувачами культових закладів щодо безпечного святкування Різдва. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Головною метою таких заходів є забезпечення належної пожежної безпеки будівель та безпеки прихожан під час різдвяних заходів.

Співробітники ДСНС нагадали присутнім правила пожежної безпеки, розповіли, як діяти в надзвичайних ситуаціях і вручили священнослужителям та прихожанам пам’ятки.

Рятувальники також наголосили на утриманні евакуаційних виходів вільними та на необхідну кількість засобів пожежогасіння, включаючи вогнегасники.

У ДСНС зазначили, що з метою запобігання надзвичайних ситуацій та пожеж під час урочистих і щонедільних служб столичні рятувальники регулярно проводять інструктажі та профілактичні заходи з керівниками міських релігійних установ.