«Я не проста людина». З’явилось відео, як п’яний водій ганяв Контрактовою площею
Поліцейські доставили п'яного водія до Подільського управління поліції
Патрульна поліція Києва розповіла про затримання п’яного водія, який заїхав на Контрактову площу і ледь не позбивав людей. Правоохоронці також оприлюднили відеозапис із камер спостереження.
Так, 4 січня на лінію 102 звернувся громадянин з проханням направити патруль на Контрактову площу. Чоловік став очевидцем того, як водій Ford під'їхав до самої ялинки та небезпечно маневрував серед пішоходів.
Патрульні, що прямували на виклик, негайно зв'язалися з заявником та попросили його, за можливості, не дати водію поїхати з місця. Чоловік покликав на підтримку службовців, які перебували неподалік, а ті перекрили керманичу виїзд.
Прибувши на місце події, інспектори одразу помітили у водія Ford явні ознаки алкогольного сп'яніння. Той поводив себе зухвало, лаявся та погрожував патрульним. «Я не проста людина», – заявив він правоохоронцям.
Поліцейським довелося затримати 33-річного чоловіка та доставити до Подільського управління поліції.
На вимогу патрульних пройти освідування на стан сп'яніння водій відмовився. На чоловіка інспектори склали протокол за ч.1 Ст.130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння), автомобіль евакуювали на арештмайданчик.
Як повідомлялося, ця надзвичайна подія сталася 4 січня близько 18 години на Контрактовій площі.