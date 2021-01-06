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    «Я не проста людина». З’явилось відео, як п’яний водій ганяв Контрактовою площею

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    П'яний водій ледь не збив людей на пішохідній зоні - «Я не проста людина». З’явилось відео, як п’яний водій ганяв Контрактовою площею
    П'яний водій ледь не збив людей на пішохідній зоні
    Фото: скріншот відео

    Поліцейські доставили п'яного водія до Подільського управління поліції

    Патрульна поліція Києва розповіла про затримання п’яного водія, який заїхав на Контрактову площу і ледь не позбивав людей. Правоохоронці також оприлюднили відеозапис із камер спостереження.

    Так, 4 січня на лінію 102 звернувся громадянин з проханням направити патруль на Контрактову площу. Чоловік став очевидцем того, як водій Ford під'їхав до самої ялинки та небезпечно маневрував серед пішоходів.

    Патрульні, що прямували на виклик, негайно зв'язалися з заявником та попросили його, за можливості, не дати водію поїхати з місця. Чоловік покликав на підтримку службовців, які перебували неподалік, а ті перекрили керманичу виїзд.

    Прибувши на місце події, інспектори одразу помітили у водія Ford явні ознаки алкогольного сп'яніння. Той поводив себе зухвало, лаявся та погрожував патрульним. «Я не проста людина», – заявив він правоохоронцям.

    Поліцейським довелося затримати 33-річного чоловіка та доставити до Подільського управління поліції.

    На вимогу патрульних пройти освідування на стан сп'яніння водій відмовився. На чоловіка інспектори склали протокол за ч.1 Ст.130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння), автомобіль евакуювали на арештмайданчик.

    Як повідомлялося, ця надзвичайна подія сталася 4 січня близько 18 години на Контрактовій площі.

    Теги: Національна поліція України Київ Контрактова площа водій автомобіль алкогольне сп'яніння
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