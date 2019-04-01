МВС повідомило про найбільш резонансні випадки, які сталися в ніч після виборів



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На Закарпатті автомобіль, який перевозив бюлетені, потрапив у ДТП, а на Полтавщині невідомі напали на поліцейського

В ніч після виборів по всій Україні сталося декілька резонансних подій. Зокрема, в Полтавській області невідомі напали на поліцейського, який охороняв виборчу дільницю.

Про це 1 квітня повідомляє Департамент комунікації МВС України.

«Постраждалого поліцейського госпіталізовано до неврологічного відділення Лубенської лікарні. Діагноз: закрита черепно-мозкова травма, струс, садна тім'яної ділянки. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ст. 345 ч. 2 КК України», - розповіли в МВС.

Також в Тячівському районі Закарпатської області автомобіль, який перевозив бюлетені, потрапив у ДТП, в нього в’їхав нетверезий водій. В результаті аварії голова комісії отримала тілесні ушкодження та доставлена до лікарні м. Тячів для медичного обстеження.

«Члени комісії в супроводі працівника поліції доставили бюлетені на іншому транспортному засобі до ОВК м. Тячів Закарпатської області», - повідомили в МВС.

Додається, що в Київській області, в селі Панфили невідомий проник на територію виборчої дільниці. Його затримали поліцейські, які несли службу на дільниці.

«Чоловіка доставили додому. Але він на цьому не вгамувався, вчинив сварку з дружиною, яка зателефонувала знайомому, щоб той допоміг заспокоїти чоловіка. Товаришем дружини виявився член виборчої комісії. Він прийшов на прохання жінки, але отримав два ножових поранення в область верхнього плечового стегна. Наразі чоловік знаходиться в лікарні», - зазначили в МВС.

Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ст. 296 (Хуліганство)

Ще один випадок стався у Житомирській області, де в ході суперечки член виборчої комісії застосував фізичну силу проти поліцейського.

Раніше повідомлялося, що столичні поліцейські розпочали два кримінальних провадження та склали чотири адмінпротоколи у день голосування на виборах президента України.