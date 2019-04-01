Чорнила, що зникають, і викрадення бюлетеня: столична поліція відкрила дві справи



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Загалом у день виборів столична поліція зареєструвала 232 повідомлення про порушення

Столичні поліцейські розпочали два кримінальних провадження та склали 4 адмінпротоколи у день голосування на виборах президента України.

Про це повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, підсумовуючи результати роботи правоохоронців 31 березня.

За його словами, всі дільниці після завершення виборчого процесу завершили роботу вчасно, а представники виборчих комісій приступили до підрахунку голосів. У свою чергу київські правоохоронці продовжують забезпечувати правопорядок на місцях несення служби та будуть супроводжувати членів комісій до окружних виборчих комісій для здачі бюлетенів.

Загалом у день виборів столична поліція зареєструвала 232 повідомлення про порушення, які стосувалися виборчого процесу. З них складено 4 адміністративних протоколи (на трьох членів ДВК та виборця, який прийшов на дільницю у нетверезому стані) і розпочато 2 кримінальних провадження.

«Кримінальні провадження розслідуються за фактом викрадення бюлетеня та за фактом використання ручок, чорнила яких через деякий час зникали», - зазначив Крищенко.

У трьох випадках упродовж дня спеціалісти-вибухотехніки перевіряли виявлення підозрілих предметів. У результаті жодних небезпечних речовин виявлено не було.

Крім того, співробітники поліції у посиленому режимі несуть службу біля Центральної виборчої комісії, де, відповідно до поданої у Київську міську державну адміністрацію заявки, відбувається акція.

«Учасників заходу ретельно перевірили, заборонених предметів у них не виявили. Залучені також представники поліції діалогу, які проводять із учасниками роз’яснювальну роботу, і військовослужбовці Національної гвардії України. Тож у нас достатньо сил для того, аби там був повний порядок», - зазначив начальник поліції Києва.

Підсумовуючи, Крищенко наголосив, що і поліцейські, і представники Нацгвардії та Державної служби надзвичайних ситуацій впоралися із завданнями щодо належного забезпечення виборчого процесу.

Як повідомила раніше «Опора», найбільш масовим порушенням під час виборів стало розголошення таємниці голосування.