МВС відкриє провадження за хуліганство біля Ради

Наразі відомо про 9 затриманих порушників громадського порядку

За фактом сутичок під Верховною Радою сьогодні поліція, скоріш за все, розпочне кримінальне провадження за статтею 296 («хуліганство») Кримінального кодексу України. Про це повідомив журналістам в кулуарах парламенту речник МВС Артем Шевченко. [READ_MORE] «Зараз працює слідчо-оперативна група на цьому місці, де відбувається



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Наразі відомо про 9 затриманих порушників громадського порядку

За фактом сутичок під Верховною Радою сьогодні поліція, скоріш за все, розпочне кримінальне провадження за статтею 296 («хуліганство») Кримінального кодексу України. Про це повідомив журналістам в кулуарах парламенту речник МВС Артем Шевченко.

«Зараз працює слідчо-оперативна група на цьому місці, де відбувається документування і вилучення всіх доказів цієї сутички, за фактом якої буде внесено провадження, скоріш за все, ст. 296 (ККУ) – «хуліганство» для початку, а потім - залежно від того, які докази будуть зібрані», - сказав він.

Нагадаємо, речник МВС Шевченко заявив, що внаслідок сутичок під Верховною Радою загалом постраждало 13 правоохоронців.

Раніше в поліції Києва повідомили про восьмеро поранених правоохоронцях.

Нагадаємо, за даними поліції, учасники мітингу принесли під стіни будівлі ВР покришки та хотіли їх підпалити. Працівники поліції намагалися припинити їх дії. Однак учасники акції почали агресивно поводитися: вони кидали каміння та пляшки із запалювальною сумішшю у бік правоохоронців, вказали у поліції.