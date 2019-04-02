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    МВС встановило молодиків, які перебували біля будівлі ЦВК 31 березня

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    <p>Група чоловіків біля ЦВК, 31 березня</p> - МВС встановило молодиків, які перебували біля будівлі ЦВК 31 березня

    Група чоловіків біля ЦВК, 31 березня

    Фото: Михайло Глуховський, Главком

    Молоді люди приїхали з Харкова

    Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ефірі телеканалу ICTV розповів, хто перебував біля будівлі Центральної виборчої комісії, 31 березня, в день виборів президента України. 

    «Так, так, ми знали, хто це такі. Це нещасні хлопці, які приїхали з Харкова. Одна з охоронних компаній, яку найняли так би мовити охороняти потенційну схему в разі протестів. Вони прибули з самого ранку 31 числа. Вони відразу познайомилися з нашими київськими поліцейськими і до вечора перебували там», - сказав глава МВС. 

    Аваков також зазначив, що окрема увага була приділена спостерігачам від «Національних дружин».

    «Я не бачу в цьому загрози. Майже по всій країні ми не спостерігали жодних силових дій і кампаній. Ніхто не бачив жодних агресивних дій», - додав Аваков. 

    Нагадаємо, 31 березня поблизу будівлі Центральної виборчої комісії приблизно 250 молодих чоловіків спортивної статури запевняли, що прийшли для того, щоб не допустити «дебошу». Вони гуртувалися біля наметів з написом «Громадська приймальня депутата».

    До Центральної виборчої комісії стягнули бійців Національної гвардії для забезпечення громадського порядку.

    У  Нацполіції пообіцяли не допустити правопорушень біля будівлі ЦВК.

    До слова, у соціальних мережах та месенджерах користувачі отримували повідомлення із пропозицією переночувати за 700 грн під будівлею Центральної виборчої комісії 31 березня.

    Джерело: Кореспондент.net

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