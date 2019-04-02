МВС встановило молодиків, які перебували біля будівлі ЦВК 31 березня



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Група чоловіків біля ЦВК, 31 березня Фото: Михайло Глуховський, Главком

Молоді люди приїхали з Харкова

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ефірі телеканалу ICTV розповів, хто перебував біля будівлі Центральної виборчої комісії, 31 березня, в день виборів президента України.

«Так, так, ми знали, хто це такі. Це нещасні хлопці, які приїхали з Харкова. Одна з охоронних компаній, яку найняли так би мовити охороняти потенційну схему в разі протестів. Вони прибули з самого ранку 31 числа. Вони відразу познайомилися з нашими київськими поліцейськими і до вечора перебували там», - сказав глава МВС.

Аваков також зазначив, що окрема увага була приділена спостерігачам від «Національних дружин».

«Я не бачу в цьому загрози. Майже по всій країні ми не спостерігали жодних силових дій і кампаній. Ніхто не бачив жодних агресивних дій», - додав Аваков.

Нагадаємо, 31 березня поблизу будівлі Центральної виборчої комісії приблизно 250 молодих чоловіків спортивної статури запевняли, що прийшли для того, щоб не допустити «дебошу». Вони гуртувалися біля наметів з написом «Громадська приймальня депутата».

До Центральної виборчої комісії стягнули бійців Національної гвардії для забезпечення громадського порядку.

У Нацполіції пообіцяли не допустити правопорушень біля будівлі ЦВК.

До слова, у соціальних мережах та месенджерах користувачі отримували повідомлення із пропозицією переночувати за 700 грн під будівлею Центральної виборчої комісії 31 березня.

Джерело: Кореспондент.net