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    Мюнхенська конференція: українське питання (прес-конференція)

    Експерти аналізуватимуть головні питання майбутньої Мюнхенської конференції
    Сьогодні, 15 лютого, о 13:00 в прес-центрі «Главкома» відбудеться прес-конференція на тему: «Мюнхенська конференція: українське питання». [READ_MORE] Запрошені гості: Євген Магда, виконавчий директор Інституту світової політики; Микола Бєлєсков, заступник директора Інституту світової політики. Учасники
    • Сьогодні, 12:58
    • Розсилка
    Мюнхенська конференція 2017 року
    Мюнхенська конференція 2017 року

    Експерти аналізуватимуть головні питання майбутньої Мюнхенської конференції

    Сьогодні, 15 лютого, о 13:00 в прес-центрі «Главкома» відбудеться прес-конференція на тему: «Мюнхенська конференція: українське питання».

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    Запрошені гості:

    • Євген Магда, виконавчий директор Інституту світової політики;
    • Микола Бєлєсков, заступник директора Інституту світової політики.

    Учасники прес-конференції аналізуватимуть головні питання майбутньої Мюнхенської конференції 2018 в контексті України; як проходить підготовка до Брюссельського саміту НАТО; засідання Міністрів оборони НАТО; суперечності між Україною та Угорщиною та вплив конфлікту, який виник через нещодавно прийнятий закон «Про освіту», на євроатлантичну інтеграцію країни.

    Трансляцію прес-конференції дивіться тут: 

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