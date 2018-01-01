Мюнхенська конференція: українське питання (прес-конференція)
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Мюнхенська конференція 2017 року
Експерти аналізуватимуть головні питання майбутньої Мюнхенської конференції
Сьогодні, 15 лютого, о 13:00 в прес-центрі «Главкома» відбудеться прес-конференція на тему: «Мюнхенська конференція: українське питання».
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Запрошені гості:
- Євген Магда, виконавчий директор Інституту світової політики;
- Микола Бєлєсков, заступник директора Інституту світової політики.
Учасники прес-конференції аналізуватимуть головні питання майбутньої Мюнхенської конференції 2018 в контексті України; як проходить підготовка до Брюссельського саміту НАТО; засідання Міністрів оборони НАТО; суперечності між Україною та Угорщиною та вплив конфлікту, який виник через нещодавно прийнятий закон «Про освіту», на євроатлантичну інтеграцію країни.
Трансляцію прес-конференції дивіться тут: