Як виглядають стандарти НАТО: ефектне відео знищення російських найманців у Сирії

Ось для чого потрібно будувати армію відповідно до принципів НАТО

Мовою оригіналу Ну во-первых, это просто красиво. А во-вторых, это видео про стандарты НАТО, зачем они нужны и как они работают. У нас много, к сожалению, генералов и полковников, которые свою неспособность учить английский и натовские уставы и процедуры прикрывают глупой похвальбой: «Что там то НАТО, где они воевали, это они у нас учатся,

Знищення російських найманців у Сирії

Ось для чого потрібно будувати армію відповідно до принципів НАТО

Мовою оригіналу

Ну во-первых, это просто красиво. А во-вторых, это видео про стандарты НАТО, зачем они нужны и как они работают.

У нас много, к сожалению, генералов и полковников, которые свою неспособность учить английский и натовские уставы и процедуры прикрывают глупой похвальбой: «Что там то НАТО, где они воевали, это они у нас учатся, нам надо свое делать!»

Вы посмотрите как по-разному решается задача отражения атаки батальонно-тактической группы РФ в армии НАТО, и как это делается у нас, и вот тогда все станет ясно, зачем строить армию по натовским принципам. Не только техника для этого нужна - нужна профессиональная армия, способная контролировать обстановку и навязывать инициативу.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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