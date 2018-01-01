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    Думки вголос

    Як виглядають стандарти НАТО: ефектне відео знищення російських найманців у Сирії

    Ось для чого потрібно будувати армію відповідно до принципів НАТО
    Мовою оригіналу Ну во-первых, это просто красиво. А во-вторых, это видео про стандарты НАТО, зачем они нужны и как они работают. У нас много, к сожалению, генералов и полковников, которые свою неспособность учить английский и натовские уставы и процедуры прикрывают глупой похвальбой: «Что там то НАТО, где они воевали, это они у нас учатся,
    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Сьогодні, 11:50
    • Розсилка
    Знищення російських найманців у Сирії
    Знищення російських найманців у Сирії

    Ось для чого потрібно будувати армію відповідно до принципів НАТО

    Мовою оригіналу

    Ну во-первых, это просто красиво. А во-вторых, это видео про стандарты НАТО, зачем они нужны и как они работают.

    У нас много, к сожалению, генералов и полковников, которые свою неспособность учить английский и натовские уставы и процедуры прикрывают глупой похвальбой: «Что там то НАТО, где они воевали, это они у нас учатся, нам надо свое делать!»

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    Вы посмотрите как по-разному решается задача отражения атаки батальонно-тактической группы РФ в армии НАТО, и как это делается у нас, и вот тогда все станет ясно, зачем строить армию по натовским принципам. Не только техника для этого нужна - нужна профессиональная армия, способная контролировать обстановку и навязывать инициативу.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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    Росія Сирія НАТО
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