  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    МЗС Ірану: Тегеран ще відкритий для переговорів з США в разі скасування санкцій

    • Розсилка
    Міністр закордонних справ Ірану&nbsp;Мохаммад Джавад Заріф - МЗС Ірану: Тегеран ще відкритий для переговорів з США в разі скасування санкцій
    Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф

    У МЗС Ірану порадили Трампу засновувати свої коментарі і рішення щодо зовнішньої політики на фактах, а не на заголовках Fox News

    Сполучені Штати Америки не планують скасовувати санкції щодо Ірану задля проведення переговорів.

    Про це у неділю заявив президент США Дональд Трамп.

    «Міністр закордонних справ Ірану каже, що Іран хоче вести переговори зі Сполученими Штатами, але хоче скасувати санкції. Ні, спасибі!», - написав Трамп.

    У відповідь міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що Іран ще відкритий для переговорів з Америкою в разі скасування санкцій. 

    «Дональду Трампу краще засновувати свої коментарі і рішення щодо зовнішньої політики на фактах, а не на заголовках Fox News або його перекладачів на фарсі», - написав Заріф у Twitter.

    Нагадаємо, в ніч на 3 січня США здійснили ракетний обстріл поблизу Міжнародного аеропорту Багдада, в результаті чого був убитий командир елітного підрозділу Ель-Кудс «Корпусу вартових ісламської революції» Касем Сулеймані. В ніч на 8 січня Іран атакував дві військові бази США в Іраку за допомогою ракет.

    Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Зариф не виключив можливості переговорів з американською стороною після загибелі Сулеймані.

    Як повідомлялося, Іран планує подати позов до Міжнародного кримінального суду через убивство Сулеймані.

    МЗС США міністр санкції Іран Дональд Трамп політика
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ