МЗС Ірану: Тегеран ще відкритий для переговорів з США в разі скасування санкцій



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Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф

У МЗС Ірану порадили Трампу засновувати свої коментарі і рішення щодо зовнішньої політики на фактах, а не на заголовках Fox News

Сполучені Штати Америки не планують скасовувати санкції щодо Ірану задля проведення переговорів.

Про це у неділю заявив президент США Дональд Трамп.

«Міністр закордонних справ Ірану каже, що Іран хоче вести переговори зі Сполученими Штатами, але хоче скасувати санкції. Ні, спасибі!», - написав Трамп.

У відповідь міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що Іран ще відкритий для переговорів з Америкою в разі скасування санкцій.

«Дональду Трампу краще засновувати свої коментарі і рішення щодо зовнішньої політики на фактах, а не на заголовках Fox News або його перекладачів на фарсі», - написав Заріф у Twitter.

Нагадаємо, в ніч на 3 січня США здійснили ракетний обстріл поблизу Міжнародного аеропорту Багдада, в результаті чого був убитий командир елітного підрозділу Ель-Кудс «Корпусу вартових ісламської революції» Касем Сулеймані. В ніч на 8 січня Іран атакував дві військові бази США в Іраку за допомогою ракет.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Зариф не виключив можливості переговорів з американською стороною після загибелі Сулеймані.

Як повідомлялося, Іран планує подати позов до Міжнародного кримінального суду через убивство Сулеймані.