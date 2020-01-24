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    У світі

    У США допустили запровадження санкцій проти Росії за підтримку режиму Мадуро

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    За твердженням держсекретаря США, народ Венесуели &laquo;ніколи більше не підтримає&raquo; Ніколаса Мадуро - У США допустили запровадження санкцій проти Росії за підтримку режиму Мадуро
    За твердженням держсекретаря США, народ Венесуели «ніколи більше не підтримає» Ніколаса Мадуро

    «Ми уважно вивчаємо кожен з елементів, оцінюємо всі ресурси», - заявив держсекретар США

    Сполучені Штати Америки «уважно вивчають» питання про можливість введення санкцій щодо Росії за підтримку уряду Венесуели.

    Про це держсекретар США Майкл Помпео заявив у четвер в інтерв'ю газетам The Miami Herald і El Nuevo Herald.

    «Я ніколи не висловлююся до прийняття рішення про санкції, але ми уважно вивчаємо це», - заявив він, відповідаючи на питання про те, чи готові США ввести санкції щодо Росії за підтримку уряду Ніколаса Мадуро.

    «Ми уважно вивчаємо кожен з елементів, оцінюємо всі ресурси», - додав він.

    За твердженням держсекретаря США, народ Венесуели «ніколи більше не підтримає» Ніколаса Мадуро.

    «Він все ще зберігає контроль над збройними силами, але ми знаємо, чого в кінцевому рахунку хочуть венесуельці. Ми сповнені рішучості зробити все можливе, щоб допомогти їм досягти цього» , - додав Помпео.

    Раніше ЗМІ повідомили, що президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив про можливість перегляду відносин зі США за умови взаємної поваги між урядами країн.

    Також  Мадуро заявив про відмову Венесуели від католицизму.

    Росія США санкції Венесуела президент Майк Помпео Держдепартамент США
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