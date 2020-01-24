У США допустили запровадження санкцій проти Росії за підтримку режиму Мадуро
«Ми уважно вивчаємо кожен з елементів, оцінюємо всі ресурси», - заявив держсекретар США
Сполучені Штати Америки «уважно вивчають» питання про можливість введення санкцій щодо Росії за підтримку уряду Венесуели.
Про це держсекретар США Майкл Помпео заявив у четвер в інтерв'ю газетам The Miami Herald і El Nuevo Herald.
«Я ніколи не висловлююся до прийняття рішення про санкції, але ми уважно вивчаємо це», - заявив він, відповідаючи на питання про те, чи готові США ввести санкції щодо Росії за підтримку уряду Ніколаса Мадуро.
«Ми уважно вивчаємо кожен з елементів, оцінюємо всі ресурси», - додав він.
За твердженням держсекретаря США, народ Венесуели «ніколи більше не підтримає» Ніколаса Мадуро.
«Він все ще зберігає контроль над збройними силами, але ми знаємо, чого в кінцевому рахунку хочуть венесуельці. Ми сповнені рішучості зробити все можливе, щоб допомогти їм досягти цього» , - додав Помпео.
Раніше ЗМІ повідомили, що президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив про можливість перегляду відносин зі США за умови взаємної поваги між урядами країн.