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    Біля берегів Лівії затонув човен з мігрантами: понад 60 загиблих

    У минулі вихідні загинули до 64 мігрантів, коли їх човен пішов на дно
    Минулої суботи біля берегів Лівії на дно пішов човен з мігрантами, потонули 64 людини. Як повідомляє Reuters, про це у понеділок заявили співробітники гуманітарних груп після опитування евакуйованих в Італію людей. «У минулі вихідні загинули до 64 мігранти, коли їх човен пішов на дно», - заявив один зі співробітників. У суботу,
    • Сьогодні, 05:21
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    Нелегальні мігранти, архівне фото
    Нелегальні мігранти, архівне фото

    У минулі вихідні загинули до 64 мігрантів, коли їх човен пішов на дно

    Минулої суботи біля берегів Лівії на дно пішов човен з мігрантами, потонули 64 людини.

    Як повідомляє Reuters, про це у понеділок заявили співробітники гуманітарних груп після опитування евакуйованих в Італію людей.

    «У минулі вихідні загинули до 64 мігранти, коли їх човен пішов на дно», - заявив один зі співробітників.

    У суботу, 6 січня, повідомлялося, що у морі біля лівійського узбережжя затонув човен з мігрантами, восьмеро осіб загинули, 86 - урятовані.

    Також «Главком» інформував, що поблизу берегів Лівії затримали судно з понад 200 біженцями.

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