Біля берегів Лівії затонув човен з мігрантами: понад 60 загиблих

У минулі вихідні загинули до 64 мігрантів, коли їх човен пішов на дно

Минулої суботи біля берегів Лівії на дно пішов човен з мігрантами, потонули 64 людини. Як повідомляє Reuters, про це у понеділок заявили співробітники гуманітарних груп після опитування евакуйованих в Італію людей. «У минулі вихідні загинули до 64 мігранти, коли їх човен пішов на дно», - заявив один зі співробітників. У суботу,



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нелегальні мігранти, архівне фото

У минулі вихідні загинули до 64 мігрантів, коли їх човен пішов на дно

Минулої суботи біля берегів Лівії на дно пішов човен з мігрантами, потонули 64 людини.

Як повідомляє Reuters, про це у понеділок заявили співробітники гуманітарних груп після опитування евакуйованих в Італію людей.

«У минулі вихідні загинули до 64 мігранти, коли їх човен пішов на дно», - заявив один зі співробітників.

У суботу, 6 січня, повідомлялося, що у морі біля лівійського узбережжя затонув човен з мігрантами, восьмеро осіб загинули, 86 - урятовані.

Також «Главком» інформував, що поблизу берегів Лівії затримали судно з понад 200 біженцями.