Біля берегів Лівії затонув човен з мігрантами: понад 60 загиблих
- Сьогодні, 05:21
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Нелегальні мігранти, архівне фото
У минулі вихідні загинули до 64 мігрантів, коли їх човен пішов на дно
Минулої суботи біля берегів Лівії на дно пішов човен з мігрантами, потонули 64 людини.
Як повідомляє Reuters, про це у понеділок заявили співробітники гуманітарних груп після опитування евакуйованих в Італію людей.
«У минулі вихідні загинули до 64 мігранти, коли їх човен пішов на дно», - заявив один зі співробітників.
У суботу, 6 січня, повідомлялося, що у морі біля лівійського узбережжя затонув човен з мігрантами, восьмеро осіб загинули, 86 - урятовані.
Також «Главком» інформував, що поблизу берегів Лівії затримали судно з понад 200 біженцями.