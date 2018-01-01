Поблизу берегів Лівії затримали судно з понад 200 біженцями

Люди перебували біля берегів міста Карабуллі на заході Лівії

Поблизу берегів Лівії затримали судно з понад 200 біженцями на борту. Про це повідомив представник ВМС Уряду національного примирення полковник Ейюб Касим, передає агентство «Анадолу». Люди перебували біля берегів міста Карабуллі на заході Лівії. Крім того, знайдено два тіла біженців. Поки невідомо, що стало причиною їхніх смертей.