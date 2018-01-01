  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
    У світі

    Поблизу берегів Лівії затримали судно з понад 200 біженцями

    Люди перебували біля берегів міста Карабуллі на заході Лівії
    Поблизу берегів Лівії затримали судно з понад 200 біженцями на борту. Про це повідомив представник ВМС Уряду національного примирення полковник Ейюб Касим, передає агентство «Анадолу». Люди перебували біля берегів міста Карабуллі на заході Лівії. Крім того, знайдено два тіла біженців. Поки невідомо, що стало причиною їхніх смертей.
    • Сьогодні, 09:51
    • Розсилка
    Протягом 2017 року до Європи Середземним морем прибули менше 200 тисяч мігрантів і біженців
    Протягом 2017 року до Європи Середземним морем прибули менше 200 тисяч мігрантів і біженців

    Люди перебували біля берегів міста Карабуллі на заході Лівії

    Поблизу берегів Лівії затримали судно з понад 200 біженцями на борту.

    Про це повідомив представник ВМС Уряду національного примирення полковник Ейюб Касим, передає агентство «Анадолу».

    Люди перебували біля берегів міста Карабуллі на заході Лівії.

    Крім того, знайдено два тіла біженців. Поки невідомо, що стало причиною їхніх смертей.

    Як відомо, протягом 2017 року до Європи Середземним морем прибули менше 200 тисяч мігрантів і біженців.

    Читайте також
    Європа мігранти Лівія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ