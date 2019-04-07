МЗС Угорщини викликало українського посла через відмову у в'їзді Келемену
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Келемен збирався взяти участь в урочистостях з нагоди 30-річчя утворення Угорського культурного союзу на Закарпатті
Україно-угорський скандал набирає обертів
Міністерство закордонних справ Угорщини викликало посла України в Будапешті Любов Непоп з-за відмови Києва дозволити в'їзд в країну чолі Демократичного союзу угорців Румунії (ДСВР) Хунору Келемену. Про це повідомляється на сайт МЗС Угорщини.
Зазначено, що Келемен збирався взяти участь в урочистостях з нагоди 30-річчя утворення Угорського культурного союзу на Закарпатті. Келемен зазначив, що йому відмовили у в'їзді «без якого-небудь чіткого пояснення».
Також він додав, що заборона на в'їзд діє 1,5 року.
Як повідомлялося, лідера союзу угорців Румунії не пустили в Україну.