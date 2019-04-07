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    МЗС Угорщини викликало українського посла через відмову у в'їзді Келемену

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    Келемен збирався взяти участь в урочистостях з нагоди 30-річчя утворення Угорського культурного союзу на Закарпатті - МЗС Угорщини викликало українського посла через відмову у в'їзді Келемену
    Келемен збирався взяти участь в урочистостях з нагоди 30-річчя утворення Угорського культурного союзу на Закарпатті

    Україно-угорський скандал набирає обертів

    Міністерство закордонних справ Угорщини викликало посла України в Будапешті Любов Непоп з-за відмови Києва дозволити в'їзд в країну чолі Демократичного союзу угорців Румунії (ДСВР) Хунору Келемену. Про це повідомляється на сайт МЗС Угорщини.

    Зазначено, що Келемен збирався взяти участь в урочистостях з нагоди 30-річчя утворення Угорського культурного союзу на Закарпатті. Келемен зазначив, що йому відмовили у в'їзді «без якого-небудь чіткого пояснення».

    Також він додав, що заборона на в'їзд діє 1,5 року.

    Як повідомлялося, лідера союзу угорців Румунії не пустили в Україну.

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