Лідера союзу угорців Румунії не впустили до України
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Келемен заявив, що отримав заборону на в'їзд до України до 13 жовтня 2020 року
Лідера Демократичного союзу угорців Румунії (RMDSZ) Хунора Келемена у суботу не впустили до України. Про це Келемен написав на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, він прямував до Ужгорода на святкування 30-річчя місцевої угорської організації «Товариство угорської культури Закарпаття» (КМКС/KMKSZ).
«Вони позбавили мене права в'їжджати в країну без будь-яких пояснень. Вони просто повідомили, що я не можу перетнути кордон», - написав Келемен.
Він зазначив, що повідомив про інцидент міністра закордонних справ Румунії, і в понеділок проситиме роз'яснень від українського посольства в Бухаресті.
У коментарі румунському виданю Mediafax Келемен заявив, що отримав заборону на в'їзд до України до 13 жовтня 2020 року.
Зазначається, що причиною заборони могла стати політична позиція «Демократичного союзу угорців Румунії», у центрі якої стоїть вимога надати угорцям Румунії право на автономію, включно з адміністративно-територіальною. Це питання неодноразово виносилося на розгляд у румунському парламенті, але щоразу відхилялося.