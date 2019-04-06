Лідера союзу угорців Румунії не впустили до України



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Причиною заборони могла стати політична позиція «Демократичного союзу угорців Румунії», у центрі якої стоїть вимога надати угорцям Румунії автономію, - експерт

Келемен заявив, що отримав заборону на в'їзд до України до 13 жовтня 2020 року

Лідера Демократичного союзу угорців Румунії (RMDSZ) Хунора Келемена у суботу не впустили до України. Про це Келемен написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, він прямував до Ужгорода на святкування 30-річчя місцевої угорської організації «Товариство угорської культури Закарпаття» (КМКС/KMKSZ).

«Вони позбавили мене права в'їжджати в країну без будь-яких пояснень. Вони просто повідомили, що я не можу перетнути кордон», - написав Келемен.

Він зазначив, що повідомив про інцидент міністра закордонних справ Румунії, і в понеділок проситиме роз'яснень від українського посольства в Бухаресті.

У коментарі румунському виданю Mediafax Келемен заявив, що отримав заборону на в'їзд до України до 13 жовтня 2020 року.

Зазначається, що причиною заборони могла стати політична позиція «Демократичного союзу угорців Румунії», у центрі якої стоїть вимога надати угорцям Румунії право на автономію, включно з адміністративно-територіальною. Це питання неодноразово виносилося на розгляд у румунському парламенті, але щоразу відхилялося.