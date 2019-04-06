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    Події в Україні

    Лідера союзу угорців Румунії не впустили до України

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    Причиною заборони могла стати політична позиція &laquo;Демократичного союзу угорців Румунії&raquo;, у центрі якої стоїть вимога надати угорцям Румунії автономію, - експерт&nbsp; - Лідера союзу угорців Румунії не впустили до України
    Причиною заборони могла стати політична позиція «Демократичного союзу угорців Румунії», у центрі якої стоїть вимога надати угорцям Румунії автономію, - експерт 

    Келемен заявив, що отримав заборону на в'їзд до України до 13 жовтня 2020 року

    Лідера Демократичного союзу угорців Румунії (RMDSZ) Хунора Келемена у суботу не впустили до України. Про це Келемен написав на своїй сторінці у Facebook.

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    За його словами, він прямував до Ужгорода на святкування 30-річчя місцевої угорської організації «Товариство угорської культури Закарпаття» (КМКС/KMKSZ).

    «Вони позбавили мене права в'їжджати в країну без будь-яких пояснень. Вони просто повідомили, що я не можу перетнути кордон», - написав Келемен.

    Він зазначив, що повідомив про інцидент міністра закордонних справ Румунії, і в понеділок проситиме роз'яснень від українського посольства в Бухаресті.

    У коментарі румунському виданю Mediafax Келемен заявив, що отримав заборону на в'їзд до України до 13 жовтня 2020 року.

    Зазначається, що причиною заборони могла стати політична позиція «Демократичного союзу угорців Румунії», у центрі якої стоїть вимога надати угорцям Румунії право на автономію, включно з адміністративно-територіальною. Це питання неодноразово виносилося на розгляд у румунському парламенті, але щоразу відхилялося. 

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