МЗС України різко відреагувало на відкриття Керченського мосту

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РИА Новости

За словами заступника Клімкіна, окупанти побудували міст, «порушивши суверенні права України»

Побудувавши Керченський міст, Росія порушила багато двосторонніх угод між Україною та РФ. Про це написала заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль на своїй сторінці у Facebook.

«Керченський міст побудовано у порушення суверенних прав України. Негативний вплив на довкілля, судноплавство і рибальство лише додаток до головного – без згоди України цей міст не можна було будувати взагалі», - підкреслила Зеркаль.

За її словами, позов проти РФ про порушення прав був поданий ще у 2016 року. «У лютому ми подали Меморандум у цій справі – головний документ у процесі з усіма потрібними доказами. Будівництво моста порушує, щонайменше, статті 2, 43, 44, 123,192, 194, 204, 205, 206 Конвенції ООН з морського права», - зазначила заступник глави МЗС.

Вона підкреслила, що Керченський міст «веде з країни окупанта до окупованих українських територій». «Жодна рекламна картинка не змінює факту протиправної окупації півострова. Острів Тузла, Керченська протока, Керч-Єнікальский канал, Крим – це наша територія, і міст всупереч нашій волі побудовано на нашій території», - заявила Зеркаль.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін у вівторок, 15 травня, відкрив автомобільну частину мосту через Керченську протоку з анексованого Криму в сусідню Росію.

Раніше міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що будівництво Росією Керченського мосту дестабілізує ситуацію в Маріуполі і Бердянську, а Україна втрачає десятки мільйонів.

За його словами, міністерство інфраструктури працює спільно з міністерством юстиції, готуючи міжнародні позови до Росії щодо незаконного будівництва мосту.