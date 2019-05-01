МЗС України вимагає від Росії негайно припинити «паспортну агресію»



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МЗС України вимагає невідкладно скасувати всі протиправні рішення щодо паспортизації

Україна залишає за собою право на прийняття ефективних заходів із захисту національної безпеки

Міністерство закордонних справ України вимагає негайно скасувати всі протиправні рішення щодо паспортизації Росією українських громадян. Відповідна нота протесту буде вручена російському МЗС, повідомляє прес-служба відомства.

«Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує черговий крок кремлівського режиму щодо розширення категорій громадян України, яким може бути надане російське громадянство в спрощеному порядку. Це є ще одним фактом грубого порушення з боку Російської Федерації норм міжнародного права і державного суверенітету України», - заявили в міністерстві.

У дипломатичному відомстві також повідомили, що Україна залишає за собою право на прийняття ефективних заходів із захисту національної безпеки, законних прав і інтересів своїх громадян у відповідності з міжнародним правом.

Також планується продовжити активну роботу по посиленню санкційного тиску на РФ.

«Закордонним дипломатичним установам України доручено невідкладно інформувати іноземні столиці про «паспортну агресію» Російської Федерації. Очікуємо від наших міжнародних партнерів посилення санкцій проти кремлівського режиму», - додали у відомстві.

Відповідна нота протесту буде невідкладно вручена російському МЗС.

Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям так званих «ДНР/ЛНР».

У зв’язку з цим Україна звернулася до Ради безпеки ООН. 25 квітня Радбез ООН збирався і висловив стурбованість і засудження.

Після цього, 27 квітня, Путін заявив, що спрощений порядок отримання російських паспортів може поширитися на всіх жителів України.