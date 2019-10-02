Зеленський: докладаємо максимальних зусиль для повернення журналіста Асєєва



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Бойовики «ДНР» звинуватили Станіслава Асєєва у шпигунстві на користь України

Станіслав Асєєв більше двох років знаходиться у в’язниці в «ДНР»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна докладає максимум зусиль для звільнення утримуваного бойовиками в окупованому Донецьку журналіста і блогера Станіслава Асєєва.

«Особливу увагу хочу приділити, до речі, вашому колезі, кореспонденту Станіславу Асєєву, якому виповнилося 30 років, і який більше двох років знаходиться у в’язниці в «ДНР». Ми докладаємо максимальних зусиль для його повернення», – сказав Зеленський на брифінгу у Києві.

Він додав, що влада докладає зусиль не лише для звільнення Асєєва, а й для «повернення усіх наших громадян, усіх громадян України».

Раніше в Палаті представників США закликали бойовиків «ДНР» звільнити Асєєва.

Раніше також провідний демократ у комітеті із закордонних справ Роберт Менендес, а також сенатор-республіканець Марко Рубіо закликали звільнити Станіслава Асєєва.

Український журналіст, автор «Радіо Свобода» Станіслав Асєєв перебуває в ув’язненні підконтрольного Росії угруповання «ДНР», за різними даними, з травня або червня 2017 року. Спершу він просто зник, два тижні про нього нічого не було відомо. Пізніше угруповання «ДНР» визнало його затримання й звинуватило у шпигунстві на користь України.