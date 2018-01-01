МЗС закликає українців уникати нелегального працевлаштування за кордоном

За наявною інформацією, осуд українських моряків на території Греції є результатом втягування їх у протиправну діяльність - повідомили у міністерстві

Міністерство закордонних справ закликає громадян України уникати укладання контрактів щодо працевлаштування за кордоном із сумнівними агентствами. Про це журналістам сказав директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ Сергій Погорельцев. «За наявною інформацією, осуд українських моряків на території Греції є



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Греції засудили українських моряків до 100 років тюрми за перевезення нелегалів

За наявною інформацією, осуд українських моряків на території Греції є результатом втягування їх у протиправну діяльність - повідомили у міністерстві

Міністерство закордонних справ закликає громадян України уникати укладання контрактів щодо працевлаштування за кордоном із сумнівними агентствами.

Про це журналістам сказав директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ Сергій Погорельцев.

«За наявною інформацією, осуд українських моряків на території Греції є результатом втягування їх у протиправну діяльність, зокрема й на території України. Громадськість і ті громадяни, які гіпотетично можуть розглядати для себе можливість працевлаштування через ті або інші компанії з метою перевезення громадян в іншу країну... мають розуміти, про що йдеться і які наслідки це все за собою тягне», - сказав Погорельцев.

Так, МЗС рекомендує громадянам України уникати укладання контрактів щодо працевлаштування за кордоном із сумнівними агентствами й компаніями й не погоджуватися на перевезення нелегальних мігрантів.

Погорельцев підкреслив, що за це передбачається суворе покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 8 до 25 років.

Погорельцев також підкреслив, що берегова охорона Греції працює ефективно, а перспектива заробітку не зрівняється з тими покараннями, які фактично винесено вже 42 обвинуваченим у Греції українцям.

Раніше повідомлялося, що у тюрмах Греції знаходяться понад 200 українців.

Дивіться запис прес-конференції: