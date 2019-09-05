МЗС засудило заяви члена Президії Боснії і Герцеговини про «російський Крим»



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Мілорад Додік

В МЗС нагадали Мілораду Додіку, що поїздки іноземних посадовців до Криму без погодження з українською стороною є порушенням українського законодавства та міжнародного права

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку із висловлюваннями члена Президії Боснії і Герцеговини Мілорада Додіка у ході його інтерв’ю виданню «Русский репортер» 2 вересня щодо, нібито, приналежності тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим Російській Федерації.

Про це говориться у заяві МЗС, опублікованій 5 вересня на сайті відомства.

«МЗС України цінує офіційну позицію колегіальної Президії Боснії і Герцеговини щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету України і сприймає зазначені висловлювання члена Президії Мілорада Додіка як вираження його власного бачення ситуації. З огляду на висловлений намір Додіка відвідати тимчасово окупований Російською Федерацією Крим, МЗС України вчергове заявляє, що поїздки іноземних посадовців до Криму без погодження з українською стороною є відвертим порушенням українського законодавства та міжнародного права, зокрема Резолюції ГА ООН 68/262 від 27.03.2014», - заявили в МЗС.

Зазначається, що у зв’язку із зазначеною заявою та наміром Додіка відвідати тимчасово окуповани Крим до МЗС Боснії і Герцеговини надіслано ноту протесту.

Як відомо, Додік в інтерв’ю виданню «Русский репортер» заявив: «А хіба Крим не частина Росії? Для мене це Росія, а що стосується інших ... Боснія навряд чи зможе визнати, адже необхідний не тільки мій голос. Крим взагалі не треба було вилучати зі складу Росії. Це була помилка комуністів, яку, на жаль, зараз так завзято відстоює Захід. Я б дуже хотів приїхати до Криму - я виберу час для візиту і не бачу причин, чому б цей візит міг не відбутися».

Раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ України висловило протест Угорщині через заяви про «громадянську війну» в Україні.