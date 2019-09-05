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    Політика

    МЗС України висловило протест Угорщині через заяви про «громадянську війну»

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    <p>Тимчасовому повіреному у справах Угорщини в Україні Крістіну Марфі було висловлено &laquo;рішучий протест&raquo;</p> - МЗС України висловило протест Угорщині через заяви про «громадянську війну»

    Тимчасовому повіреному у справах Угорщини в Україні Крістіну Марфі було висловлено «рішучий протест»

    Представник уряду Угорщини заявив про «кризу громадянської війни» в Україні

    Міністерство закордонних справ України висловило протест Угорщині через заяви про «громадянську війну» в Україні.

    Про це йдеться в коментарі на сайті МЗС.

    У відомстві заявили, що представник уряду Угорщини Трістан Азбей використав неприпустиму риторику у своєму виступі, заявивши про «кризу громадянської війни» в Україні.

    У зв’язку з цією заявою до МЗС України викликали тимчасового повіреного у справах Угорщини в Україні Крістіну Марфі. Угорському дипломату було висловлено рішучий протест.

    «Категорично неприйнятною для України є ситуація, коли високі посадові особи сусідньої держави називають триваючу з 2014 року збройну російську агресію проти України «громадянською війною», - заявили у МЗС.

    У дипломатичному відомстві наголосили, що Угорщина, як член ЄС та НАТО, має дотримуватися офіційної позиції стосовно російської агресії проти України.

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