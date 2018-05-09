На акції у Києві вдарили людину

Нападника, який вдарив чоловіка, затримали і доставили до управління поліції

На одній з акцій у центрі Києва вдарили людину. Про це інформує відділ комунікації поліції Києва. За його даними, тілесні ушкодження отримав чоловік 1954 року народження. Молодика, який вдарив потерпілого, доставили до управління поліції. Після проведення першочергової перевірки його діям нададуть правову оцінку. Інцидент стався внаслідок



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Нападника, який вдарив чоловіка, затримали і доставили до управління поліції

На одній з акцій у центрі Києва вдарили людину. Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.

За його даними, тілесні ушкодження отримав чоловік 1954 року народження. Молодика, який вдарив потерпілого, доставили до управління поліції. Після проведення першочергової перевірки його діям нададуть правову оцінку.

Інцидент стався внаслідок конфлікту.

Як повідомив радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк, акції пройшли у Києві без суттєвих порушень громадського порядку.

«Наразі, все спокійно. Ситуація під повним контролем правоохоронних органів. В столиці без суттєвих порушень громадського порядку і без жодних серйозних ексцесів. Працюємо», - написав він у Facebook.

Нагадаємо, вранці 9 травня поліція повідомляла про затримання чотирьох осіб, які мали заборонену символіку комуністичного тоталітарного режиму. Відомо також про затримання націоналіста - з «Моноліту». Він зривав георгіївські стрічки з учасників акції «Безсмертний полк».

Окрім того, поліцейські поблизу станції метро «Арсенальна» затримали чоловіка, який намагалася з рушницею пройти на територію проведення масових заходів.

Поліція затримала також у столиці чоловіка з підозрілим рюкзаком. Затриманим виявився представник організації «Білий молот».

У Києві 9 травня проходила акція «Безсмертний полк».

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