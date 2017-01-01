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    На блокпосту в зоні АТО спіймали розвідника бойовиків «ДНР»

    Бойовик намагався залишити підконтрольну Україні територію та повернутись на свою службу в «ДНР»
    Правоохоронцями, які несуть службу на блокпостах Покровська Донецької області, був затриманий мешканець окупованої Макіївки - заступник командира роти так званого 2 відділу розвідувального управління республіканської гвардії «ДНР». Про це повідомляє Покровський відділ поліції Донецької області. «Співробітники поліції на
    • 24 Листопада, 05:44
    • Розсилка

    Бойовик намагався залишити підконтрольну Україні територію та повернутись на свою службу в «ДНР»

    Правоохоронцями, які несуть службу на блокпостах Покровська Донецької області, був затриманий мешканець окупованої Макіївки - заступник командира роти так званого 2 відділу розвідувального управління республіканської гвардії «ДНР».

    Про це повідомляє Покровський відділ поліції Донецької області.

    «Співробітники поліції на блокпості зупинили автомобіль «Волга». Під час перевірки документів поліцейські встановили, що пасажир є особою, яку розшукують. 42-річний заступник командира роти «2 відділу розвідувального управління республіканської гвардії «ДНР» був виявлений блокпості. Бойовик намагався залишити підконтрольну Україні територію та повернутись на свою службу», - йдеться у повідомленні.

    Відносно затриманого проводяться слідчо-оперативні заходи, після чого його діям буде надано правову оцінку.

    Раніше повідомлялося, що російського найманця на Донбасі помітили в українській формі. 

    Національна поліція України АТО ДНР автомобіль
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