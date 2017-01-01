На блокпосту в зоні АТО спіймали розвідника бойовиків «ДНР»

Бойовик намагався залишити підконтрольну Україні територію та повернутись на свою службу в «ДНР»

Правоохоронцями, які несуть службу на блокпостах Покровська Донецької області, був затриманий мешканець окупованої Макіївки - заступник командира роти так званого 2 відділу розвідувального управління республіканської гвардії «ДНР». Про це повідомляє Покровський відділ поліції Донецької області. «Співробітники поліції на



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Бойовик намагався залишити підконтрольну Україні територію та повернутись на свою службу в «ДНР»

Правоохоронцями, які несуть службу на блокпостах Покровська Донецької області, був затриманий мешканець окупованої Макіївки - заступник командира роти так званого 2 відділу розвідувального управління республіканської гвардії «ДНР».

Про це повідомляє Покровський відділ поліції Донецької області.

«Співробітники поліції на блокпості зупинили автомобіль «Волга». Під час перевірки документів поліцейські встановили, що пасажир є особою, яку розшукують. 42-річний заступник командира роти «2 відділу розвідувального управління республіканської гвардії «ДНР» був виявлений блокпості. Бойовик намагався залишити підконтрольну Україні територію та повернутись на свою службу», - йдеться у повідомленні.

Відносно затриманого проводяться слідчо-оперативні заходи, після чого його діям буде надано правову оцінку.

Раніше повідомлялося, що російського найманця на Донбасі помітили в українській формі.