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    Події в Україні

    На Львівщині вантажівка зіткнулася з маршруткою: 10 постраждалих

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    ДТП&nbsp;сталася на автодорозі Львів &ndash; Шегині - На Львівщині вантажівка зіткнулася з маршруткою: 10 постраждалих
    ДТП сталася на автодорозі Львів – Шегині
    Фото: Нацполіція

    Правоохоронці встановлюють всі обставини аварії

    У п'ятницю, 4 вересня, у Львівській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю вантажівки та маршрутки постраждали 10 осіб.

    Про це повідомляє пресслужба поліції області.

    Аварія сталася на автодорозі Львів – Шегині між селами Зимна Вода та Конопниця, Пустомитівського району.

    За попередніми даними правоохоронців, автомобіль МАЗ зіткнувся з маршрутним автобусом БАЗ. Внаслідок ДТП постраждали 10 осіб. 

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    На місці події працювали правоохоронці. Наразі встановлюються всі обставини аварії та особи учасників автопригоди. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

    Раніше під Києвом екснардепка і кандидатка в президенти України Інна Богословська потрапила в ДТП на Обухівській трасі.

    ДТП Львівщина вантажівки автомобіль
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