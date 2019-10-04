На Львівщині вантажівка зіткнулася з маршруткою: 10 постраждалих



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ДТП сталася на автодорозі Львів – Шегині Фото: Нацполіція

Правоохоронці встановлюють всі обставини аварії

У п'ятницю, 4 вересня, у Львівській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю вантажівки та маршрутки постраждали 10 осіб.

Про це повідомляє пресслужба поліції області.

Аварія сталася на автодорозі Львів – Шегині між селами Зимна Вода та Конопниця, Пустомитівського району.

За попередніми даними правоохоронців, автомобіль МАЗ зіткнувся з маршрутним автобусом БАЗ. Внаслідок ДТП постраждали 10 осіб.

На місці події працювали правоохоронці. Наразі встановлюються всі обставини аварії та особи учасників автопригоди. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Раніше під Києвом екснардепка і кандидатка в президенти України Інна Богословська потрапила в ДТП на Обухівській трасі.