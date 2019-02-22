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    На Буковині СБУ викрила на збуті зброї військовослужбовця-контрактника

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    На Буковині СБУ викрила на збуті зброї військовослужбовця-контрактника
    Фото: ssu.gov.ua

    Військового затримали в одному з населених пунктів області під час чергової спроби збуту гранатомета РПГ-7 і боєприпасів до нього

    У межах реалізації заходів із протидії незаконному обігу зброї співробітники відділу захисту національної державності Управління СБ України в Чернівецькій області викрили офіцера ЗСУ на збуті військових засобів ураження. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

    Оперативники спецслужби встановили, що військовослужбовець-контрактник однієї із частин, дислокованих на території області, налагодив механізм нелегального збуту зброї та боєприпасів із району проведення операції Об`єднаних сил.

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    Правоохоронці затримали військового в одному з населених пунктів області під час чергової спроби збуту гранатомета РПГ-7 і боєприпасів до нього.

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    На Буковині СБУ викрила на збуті зброї військовослужбовця-контрактника
    На Буковині СБУ викрила на збуті зброї військовослужбовця-контрактника
    На Буковині СБУ викрила на збуті зброї військовослужбовця-контрактника
    На Буковині СБУ викрила на збуті зброї військовослужбовця-контрактника
    Фото: ssu.gov.ua

    Раніше співробітники СБУ задокументували факти продажу зловмисником автомата АКС-74, сімнадцяти гранат РГД-5 із запалами та значної кількості набоїв.

    У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, затриманому оголошено про підозру та вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

    Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин справи та інших можливо причетних до збуту зброї осіб.

    Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України залучені до операції Об’єднаних сил блокували на Донеччині збут військових засобів ураження. Оперативники спецслужби встановили, що колишній військовослужбовець намагався продати два ручні гранатомети РПГ-22, які незаконно зберігав в облаштованому у лісопосадці схроні.

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    СБУ кримінал ЗСУ зброя військові
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