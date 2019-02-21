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    Новини

    СБУ розслідує появу свастики у торговельному центрі Києва

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    На LED-сходах у торговельному центрі з&rsquo;явилося зображення свастики - СБУ розслідує появу свастики у торговельному центрі Києва
    На LED-сходах у торговельному центрі з’явилося зображення свастики

    Служба безпеки України шукає організаторів і виконавців провокації зі свастикою у торговельному центрі

    19 лютого столичною прокуратурою відкрито кримінальне провадження за фактом розміщення нацистської свастики в одному з торговельних центрів Києва. Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

    «За ініціативи Служби безпеки України спільно з Київською місцевою прокуратурою №5 19.02.2019 зареєстровано та розпочато розслідування кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1ст . 436-1 КК України («Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів») по факту розміщення в одному з торгівельно-розважальних центрів м. Києва нацистської символіки», - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що «Служба безпеки України і надалі буде жорстко реагувати на подібні прояви та здійснить усе необхідне, щоб організатори і виконавці цієї провокації понесли встановлене законом покарання».

    Як повідомлялося, минулими вихідними у торговельному центрі Gorodok Gallery стався інцидент: на LED-сходах з’явилося зображення свастики.

    Обурені відвідувачі зняли це на відео і поширили у соцмережі.

    Адміністрація Gorodok Gallery заявила, що їхня комп’ютерна система була зламана хакерською атакою, і запевнила, що співробітники ТЦ «не мають жодного стосунку до інформації, яка була розміщена на LED-сходах, та ні в якому разі не підтримують подібні дії».

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