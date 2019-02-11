На Буковині ще три релігійні громади перейшли до Православної церкви України



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Громада села Червона Діброва голосує за перехід до Православної церкви України

Перехід до Єдиної церкви відбувся у Глибоцькому, Заставнівському та Сторожинецькому районі

У Чернівецькій області в неділю, 10 лютого, до Православної церкви України перейшли ще три релігійні громади.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook протоієрей Роман Грищук.

«У Червоній Діброві Глибоцького району на зборах релігійної громади церкви великомученика Дмитрія Солунського понад дві третини людей проголосували за перехід з Московського патріархату до Православної церкви України», - написав він.

Також, за інформацією протоієрея, аналогічні рішення ухвалили в неділю релігійні громади села Товтри Заставнівського району та села Михальча Сторожинецького району.

Нагадаємо, за інформацією члена Синоду Помісної церкви Євстратія Зорі, Православну церкву України підтримує 45% вірян, а Московський патріархат 15%.

Нагадаємо, у Києві до Помісної церкви перейшли 12 священиків колишньої УПЦ МП.

Також повідомлялося, що станом на 6 лютого до Православної церкви України перейшли 217 парафіяльних храмів УПЦ МП.