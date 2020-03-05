На Буковині у пожежі загинули троє дітей



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У селі Ленківці загинули три малолітніх дитини

Рятувальники у своєму звіті зазначили, що пожежа самоліквідувалася

У селі Ленківці Кельменецького району Чернівецької області у приватному житловому будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинули 4 людини, троє з яких — діти.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Як повідомили в ДСНС, пожежа сталася 5 березня у приватному будинку. Причини займання наразі не повідомляються.

«5 березня в с. Ленківці Кельменецького району в приватному житловому будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинули чотири людини, з них троє дітей 2013, 2014 і 2017 років народження», - повідомили в ДСНС.

Також рятувальники у своєму звіті зазначили, що пожежа самоліквідувалася, завали розбирали восьмеро рятувальників.

До слова, напередодні через самовільну врізку газу на Івано-Франківщині згорів сарай та постраждав будинок. Власник дому каже, що боявся відповідальності і тому хотів самовільно ліквідувати врізку. Проте втручаючись у систему газопостачання, споживач порушив елементарні правила пожежної безпеки. Це й призвело до нещасного випадку, адже газ – вибухонебезпечний.