У Києві під час руху загорівся пасажирський автобус (фото)



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Під час загорання пасажирів в автобусі не було Фото: ДСНС

Рятувальники оперативно загасили пожежу в автобусі

Сьогодні, 4 березня, під час руху на пр. Перемоги, 89 у Києві сталося займання двигуна пасажирського автобусу міжнародних перевезень. Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 12:27.

Як виявилося, автобус рухався порожнім.

О 12:40 черговий підрозділ 9-ї державної пожежно-рятувальної частини ліквідував займання, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

Постраждалих немає.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

Як повідомлялося, у ніч на середу, 4 березня, на просп. Повітрофлотському, 39/1 зайнявся автомобіль служби таксі.

2 березня вранці на вулиці Євгена Коновальця у Печерському районі Києва сталася пожежа в автомобілі Opel. Загорання сталося на проїжджій частині.