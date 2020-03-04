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    У Києві під час руху загорівся пасажирський автобус (фото)

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    Під час загорання пасажирів в автобусі не було - У Києві під час руху загорівся пасажирський автобус (фото)
    Під час загорання пасажирів в автобусі не було
    Фото: ДСНС

    Рятувальники оперативно загасили пожежу в автобусі

    Сьогодні, 4 березня, під час руху на пр. Перемоги, 89 у Києві сталося займання двигуна пасажирського автобусу міжнародних перевезень. Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 12:27.

    Як виявилося, автобус рухався порожнім.

    О 12:40 черговий підрозділ 9-ї державної пожежно-рятувальної частини ліквідував займання, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

    Постраждалих немає.

    Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

    Як повідомлялося, у ніч на середу, 4 березня, на просп. Повітрофлотському, 39/1 зайнявся автомобіль служби таксі.

    2 березня вранці на вулиці Євгена Коновальця у Печерському районі Києва сталася пожежа в автомобілі Opel. Загорання сталося на проїжджій частині.

    пожежа Київ громадський транспорт ДСНС рятувальники
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