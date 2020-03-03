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    У багатоповерхівці в Києві сталася пожежа, є потерпілий (фото)

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    Пожежа сталася в одній із квартир багатоповерхівки - У багатоповерхівці в Києві сталася пожежа, є потерпілий (фото)
    Пожежа сталася в одній із квартир багатоповерхівки
    Фото: ДСНС

    До лікарні госпіталізовано дідуся

    Сьогодні, 3 березня, сталася пожежа в одній із квартир на 5-му поверсі 9-поверхового житлового будинку на вул. Котельнікова, 25 у Святошинському районі столиці. Повідомлення про займання надійшло до столичної Служби порятунку 101.

    По прибуттю на місце події найближчих пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що займання сталося на балконі однієї з кімнат двохкімнатної квартири, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    О 12:38 пожежу площею 20 кв. м було локалізована, а о 12:47 – ліквідовано.

    Внаслідок загоряння пошкоджено меблі, особисті речі, закопчено стіни та стелю квартири.

    Мешканець квартири, 1936 року народження, намагався самостійно загасити займання, в результаті надихався чадним газом та отримав опіки верхніх дихальних шляхів. Чоловіка було госпіталізовано бригадою швидкої медичної допомоги.

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    У багатоповерхівці в Києві сталася пожежа, є потерпілий (фото)
    У багатоповерхівці в Києві сталася пожежа, є потерпілий (фото)

    До ліквідації пожежі було задіяно 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної та 20 чоловік особового складу.

    Причина виникнення пожежі встановлюється.

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