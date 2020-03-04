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    Новини

    На території підприємства у Києві сталася пожежа (фото)

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    Загорання виникло на 5-му поверсі п&rsquo;ятиповерхової недіючої будівлі - На території підприємства у Києві сталася пожежа (фото)
    Загорання виникло на 5-му поверсі п’ятиповерхової недіючої будівлі
    Фото: ДСНС

    Займання сталося у недіючій будівлі

    Сьогодні, 4 березня, сталася пожежа на території недіючого підприємства на вул. Жмеринській, 1 у Святошинському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 12:13.

    По прибуттю найближчих пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що горить дерев’яна віконна рама на 5-му поверсі п’ятиповерхової недіючої будівлі.

    О 12:41 пожежу було локалізовано, а о 13:00 – ліквідовано, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

    Для гасіння пожежі було залучено 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 12 чоловік особового складу ДСНС.

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    На території підприємства у Києві сталася пожежа (фото)
    На території підприємства у Києві сталася пожежа (фото)
    На території підприємства у Києві сталася пожежа (фото)
    На території підприємства у Києві сталася пожежа (фото)

    Постраждалих немає.

    Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

    пожежа Київ ДСНС рятувальники
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