На території підприємства у Києві сталася пожежа (фото)
Займання сталося у недіючій будівлі
Сьогодні, 4 березня, сталася пожежа на території недіючого підприємства на вул. Жмеринській, 1 у Святошинському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 12:13.
По прибуттю найближчих пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що горить дерев’яна віконна рама на 5-му поверсі п’ятиповерхової недіючої будівлі.
О 12:41 пожежу було локалізовано, а о 13:00 – ліквідовано, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.
Для гасіння пожежі було залучено 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 12 чоловік особового складу ДСНС.
Постраждалих немає.
Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.