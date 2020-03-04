На території підприємства у Києві сталася пожежа (фото)



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Загорання виникло на 5-му поверсі п’ятиповерхової недіючої будівлі Фото: ДСНС

Займання сталося у недіючій будівлі

Сьогодні, 4 березня, сталася пожежа на території недіючого підприємства на вул. Жмеринській, 1 у Святошинському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 12:13.

По прибуттю найближчих пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що горить дерев’яна віконна рама на 5-му поверсі п’ятиповерхової недіючої будівлі.

О 12:41 пожежу було локалізовано, а о 13:00 – ліквідовано, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

Для гасіння пожежі було залучено 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 12 чоловік особового складу ДСНС.

Постраждалих немає.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.