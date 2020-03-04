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    Економіка та фінанси

    Через самовільну врізку газу на Івано-Франківщині згорів сарай та постраждав будинок

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    Пожежа на Івано-Франківщині через самовільну врізку газу - Через самовільну врізку газу на Івано-Франківщині згорів сарай та постраждав будинок
    Пожежа на Івано-Франківщині через самовільну врізку газу

    Втручаючись у систему газопостачання, чоловік порушив елементарні правила пожежної безпеки

    Через  несанкціоноване втручання в систему газопостачання в м. Надвірна Івано-Франківської області виникла велика пожежа.  Спочатку запалав сарай, далі полум’я перекинулося на будинок та пошкодив другий поверх.

    На місце подій одразу прибули фахівці Надвірнянського відділення АТ «Івано-Франківськгаз». Під час обстеження приватного домогосподарства вони виявили несанкціонований підземний сталевий газопровід від газопроводу-вводу житлового будинку до сараю. Власник дому каже, що боявся відповідальності і тому хотів самовільно ліквідувати врізку.

    Проте втручаючись у систему газопостачання, споживач порушив елементарні правила пожежної безпеки. Це й призвело до нещасного випадку, адже газ – вибухонебезпечний.

    «Особлива небезпека втручання в систему газопостачання полягає в тому, що воно здійснювалось самовільно. Добре, що ніхто з людей не постраждав», - говорить начальник Надвірнянського відділення «Івано-Франківськгазу» Ігор Лундяк.

    Тому газовики вкотре наголошують, втручатись у систему газопостачання, окрім спеціалізованої організації, не має права ніхто. Що стосується споживача, то окрім втрати майна, чоловікові доведеться відшкодувати завдані збитки «Івано-Франківськгазу».

    пожежа газ Івано-Франківщина небезпека
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