Уряд оприлюднив тарифи на проїзд платними дорогами

Із легкової автівки братимуть 80 копійок за кілометр

Кабінет міністрів встановив максимальний розмір плати за разовий проїзд автомобільною дорогою загального користування, побудованою за умов концесії. Вартість коливатиметься від 80 копійок до 4,6 гривень.

Відповідне розпорядження ухвалене на засіданні уряду 23 грудня.

Відповідно до постанови, розмір становитиме:

Вид транспортного засобу Ставка плати за кожен кілометр відстані, євро Мотоцикли з причепом (коляскою) і без нього, легкові автомобілі 0,023 Легкові автомобілі з причепом, мікроавтобуси з кількістю місць для сидіння до 10 (включаючи водія), вантажні автомобілі з дозволеною максимальною масою до 3,5 тонни 0,023 Вантажні автомобілі з дозволеною максимальною масою від 3,5 до 12 тонн, автопоїзди з дозволеною максимальною масою до 12 тонн, автобуси з кількістю місць для сидіння від 10 до 29 із дозволеною максимальною масою не більше 12 тонн 0,045 Вантажні автомобілі та автопоїзди з дозволеною максимальною масою більше 12 тонн, автобуси з кількістю місць для сидіння більше 29 і дозволеною максимальною масою понад 12 тонн 0,133

Зазначимо, що наприкінці жовтня міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що в Україні планують реалізувати державно-приватне партнерство на шести ділянках доріг, які презентували потенційним інвесторам.

Криклій тоді уточнив, що йдеться про дороги Харків-Дніпро-Запоріжжя (M-29, M-04, M-18); Бориспіль-Полтава (М-03); Херсон-Миколаїв (М-14); Київ-Житомир-Рівне (М-06); Ягодин-Ковель-Луцьк (М-07, М-19); Дніпро-Кривий Ріг-Миколаїв (M-04, H11).

За його словами, ці автошляхи сполучають 10 областей України, і понад 12 мільйонів жителів зможуть на собі відчути покращення дорожньої інфраструктури.