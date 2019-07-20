На Буковині змія покусала чоловіка: він у реанімації



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Нещасний випадок стався, коли буковинець йшов ґрунтовою дорогою у селі

У Чернівецькій області 35-річного жителя села Киселиці вкусила змія.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Увечері 18 липня через укус змії до реанімаційного відділення Путильської центральної районної лікарні потрапив чоловік.

Нещасний випадок стався, коли буковинець йшов ґрунтовою дорогою у селі. Змія вкусила чоловіка за пальці обох рук.

На даний момент потерпілий перебуває у лікувальному закладі в смт Путилі.

Рятувальники просять місцевих мешканців бути обережними та уважними, відправляючись у ліс чи на природу.

«Якщо випадково побачили плазуна поряд із собою – не панікуйте, не наближайтесь і не робіть різких рухів, а спокійно відійдіть. У плазунів поганий зір та слух, але своїм тілом вони дуже добре вловлюють коливання землі на відстані 10-15 метрів. Будьте уважні у місцях, де можна зустріти плазунів: висока трава, кущі, ліс. Вирушаючи у ліс, краще взувати високе, щільне взуття, котре змія не прокусить», - попередили рятувальники.

Нагадаємо, у Львівській області жінка потрапила до реанімації після того, як її вкусила змія.