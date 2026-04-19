На Чемпіонаті Європи з дзюдо освистали російський гімн

Антон Федорців
Тімур Арбузов навряд отримав насолоду від нагородження
фото: пропагандистські медіа

На першості Старого світу росіянам не раді

Уболівальники бурхливо відреагували на допуск російських спортсменів із прапором і гімном на Чемпіонат Європи з дзюдо та освистали одного з переможців змагань. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Эхо Кавказа».

Цьогоріч турнір приймає Тбілісі. Першість стала першою з часу повномасштабного вторгнення РФ до України, куди росіян і білорусів допустили з національними символами. Однак, глядачі вирішили не толерувати представників країни-окупантки.

Показовий епізод стався під час нагородження Тімура Арбузова. Він переміг у ваговій категорії до 81 кг. У фіналі росіянин здолав грузинського дзюдоїста Тато Грігалашвілі.

Утім, навряд Арбузов прокручуватиме відео з церемонії з насолодою. Трибуни влаштували спортсмену справжню обструкцію. Вони фактично заглушили російський гімн свистом і вигуками «Росія – окупант».

До слова, Польща попередила, що не допустить росіян і білорусів на Чемпіонат Європи зі стрибків у воду. Турнір відбудеться в 2027 році. Президентка Польської федерації плавання Отілія Єнджейчак донесла позицію до європейських колег.

Нагадаємо, раніше МОК зробив дивну заяву щодо участі нейтральних росіян у пропагандистському заході. Олімпійці зустрілися з підсанкційними посадовцями. Проте, організація вкотре відмовилася реагувати на скандальні вчинки нейтральних росіян.

