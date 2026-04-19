Американець звернувся до грузинського бійця UFC російською: той не забарився з реакцією

Ілля Мандебура
Двалішвілі перемагав Сехудо у 2024 році
фото: Reuters

Мераб Двалішвілі швидко нагадав супернику, з якої саме він країни

Напередодні головної події турніру з вільної боротьби Real American Freestyle у Філадельфії відбувся скандал на прес-конференції між Герні Сехудо та Мерабом Двалішвілі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на HappyPunch. 

Інцидент перед початком поєдинку

На прес-конференції відбувся резонансний словесний спаринг між чинним чемпіоном UFC у легшій вазі Мерабом Двалішвілі та ексчемпіоном у двох вагових категоріях Генрі Сехудо. Під час фінального звернення до опонента Генрі Сехудо вирішив продемонструвати знання іноземної мови, вигукнувши російською: «Я тебя порву». Очевидно, американець розраховував на психологічний ефект, апелюючи до радянського минулого Грузії, проте реакція Двалішвілі виявилася миттєвою та лаконічною. «Бро, я грузин», – відповів Двалішвілі, викликавши сміх у залі та помітне збентеження на обличчі Сехудо.

Відео моменту миттєво стало вірусним, зібравши тисячі схвальних коментарів від фанатів ММА по всьому світу.

Контекст протистояння

Незважаючи на медійний фокус на мовному питанні, сама сутичка на Real American Freestyle 8 має високу спортивну цікавість. Зокрема, у лютому 2024 року на UFC 298 Двалішвілі переміг Сехудо в октагоні, неочікувано продемонструвавши домінацію в боротьбі, зробивши п'ять успішних тейкдаунів.

Проте у форматі вільної боротьби фаворитом все ж вважався саме Сехудо, який є олімпійським чемпіоном Пекіна-2008. Для Двалішвілі це був шанс довести, що його навички боротьби є конкурентними навіть проти титулованого олімпійця на «його території». Проте пізніше стало відомо, що американець скасував поєдинок, виправдивши це травмами, і вибачився за таке рішення.

Один з лідерів збірної Німеччини ризикує пропустити Чемпіонат світу
