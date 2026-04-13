Помер колишній керівник російського волейболу, який підтримував війну проти України

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Помер колишній керівник російського волейболу, який підтримував війну проти України
Жуков (по центру у піджаку) брав участь у акції на підтримку російської агресії проти України

Жуков був фігурантом бази сайту «Миротворець»

Пропагандисти повідомляють, що колишній президент Всеросійської федерації волейболу (ВФВ) Валентин Жуков помер на 89-му році життя. Про це інформує «Главком».

Валентин Жуков: що відомо

Причина смерті Жукова наразі невідома.

Він очолював ВФВ із 1991 по 2004 рік. Із 2006 року був почесним президентом ВФВ.

Жуков також працював із молодіжними та юнацькими волейбольними збірними СРСР.

Підтримка Жуковим війни проти України

У 2022 році Жуков брав участь у пропагандистському заході – волейбольному турнірі в Обнінську (Калузька область РФ).

Зокрема, у турнірі брала участь так звана «Збірна ДНР» на чолі з «президентом федерації волейболу ДНР» Олегом Мушенком.

Під час заходу Жуков брав участь у акції на підтримку російської агресії проти України. Зокрема, він фотографувався разом з символікою ДНР та літерою «Z».

Жуков через свою підтримку війни також потрапив до бази сайту «Миротворець».

Нагадаємо, скандальна російська гімнастка Ільтерякова у соцмережах активно підтримує війну проти України.

Ільтерякова в Instagram поставила лайки кільком публікаціям із диктатором Володимиром Путіним та російськими військовослужбовцями.

Також вона підписана на сторінку Микити Нагорного. Нагорного перебуває під санкціями України, Канади, США, Великої Британії та Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Скандальна гімнастка підписалася на сторінку російського пропагандиста Шамана. Він перебуває під санкціями Канади, ЄС та України за підтримку війни проти України. Ільтерякова також лайкала пости Шамана.

Крім того гімнастка підписалася на фан-сторінку Аліни Кабаєвої. Кабаєва потрапила під санкції Канади, Великої Британії, ЄС, США та України за підтримку російської агресії проти України.

