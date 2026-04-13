Помер колишній керівник російського волейболу, який підтримував війну проти України

Жуков (по центру у піджаку) брав участь у акції на підтримку російської агресії проти України

Жуков був фігурантом бази сайту «Миротворець»

Пропагандисти повідомляють, що колишній президент Всеросійської федерації волейболу (ВФВ) Валентин Жуков помер на 89-му році життя. Про це інформує «Главком».

Валентин Жуков: що відомо

Причина смерті Жукова наразі невідома.

Він очолював ВФВ із 1991 по 2004 рік. Із 2006 року був почесним президентом ВФВ.

Жуков також працював із молодіжними та юнацькими волейбольними збірними СРСР.

Підтримка Жуковим війни проти України

У 2022 році Жуков брав участь у пропагандистському заході – волейбольному турнірі в Обнінську (Калузька область РФ).

Зокрема, у турнірі брала участь так звана «Збірна ДНР» на чолі з «президентом федерації волейболу ДНР» Олегом Мушенком.

Під час заходу Жуков брав участь у акції на підтримку російської агресії проти України. Зокрема, він фотографувався разом з символікою ДНР та літерою «Z».

Жуков через свою підтримку війни також потрапив до бази сайту «Миротворець».

