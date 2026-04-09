Російський неонацист та боєць ММА Дацик розповів, як ЗСУ на фронті ліквідували його сина

21-річний Ярослав Дацик був ліквідований на Запоріжжі

Дацик: Вони привезли на передок снаряди, розвантажували, і тут прилетів FPV (дрон)

Російський неонацист та боєць ММА В'ячеслав Дацик розповів пропагандистам про подробиці ліквідації його сина Ярослава захисниками України. Про це інформує «Главком».

Заява Дацика

«Вони привезли на передок снаряди, розвантажували, і тут прилетів FPV (дрон). Як я зрозумів, Ярик стріляв із автомата «Калаша» – не влучив. А ні антидронових рушниць, ні просто рушниць у них не було», – заявив Дацик в інтерв'ю пропагнадистам.

Як повідомлялося, 21-річний Ярослав Дацик був ліквідований на Запоріжжі.

В'ячеслав Дацик раніше повідомляв, що він разом із сином служитиме у 31-й окремій гвардійській десантно-штурмовій бригаді.

В'ячеслав Дацик: що відомо

46-річний Дацик провів 15 боїв у змішаних єдиноборствах, у яких він здобув 7 перемог (3 нокаутом). У боксі він провів 10 поєдинків та здобув 7 перемог (4 нокаутом).

Дацик раніше був членом російської неонацистської організації «Слов'янський союз» (СС). Відомий своїми скандальними заявами.

Він неодноразово затримувався російською поліцією та притягувався до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, скандальна російська гімнастка Ільтерякова у соцмережах активно підтримує війну проти України.

Ільтерякова в Instagram поставила лайки кільком публікаціям із диктатором Володимиром Путіним та російськими військовослужбовцями.

Також вона підписана на сторінку Микити Нагорного. Нагорного перебуває під санкціями України, Канади, США, Великої Британії та Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Скандальна гімнастка підписалася на сторінку російського пропагандиста Шамана. Він перебуває під санкціями Канади, ЄС та України за підтримку війни проти України. Ільтерякова також лайкала пости Шамана.

Крім того гімнастка підписалася на фан-сторінку Аліни Кабаєвої. Кабаєва потрапила під санкції Канади, Великої Британії, ЄС, США та України за підтримку російської агресії проти України.