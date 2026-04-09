Артем Худолєєв
Російський неонацист та боєць ММА Дацик розповів, як ЗСУ на фронті ліквідували його сина
21-річний Ярослав Дацик був ліквідований на Запоріжжі

Дацик: Вони привезли на передок снаряди, розвантажували, і тут прилетів FPV (дрон)

Російський неонацист та боєць ММА В'ячеслав Дацик розповів пропагандистам про подробиці ліквідації його сина Ярослава захисниками України. Про це інформує «Главком».

Заява Дацика

«Вони привезли на передок снаряди, розвантажували, і тут прилетів FPV (дрон). Як я зрозумів, Ярик стріляв із автомата «Калаша» – не влучив. А ні антидронових рушниць, ні просто рушниць у них не було», – заявив Дацик в інтерв'ю пропагнадистам.

Як повідомлялося, 21-річний Ярослав Дацик був ліквідований на Запоріжжі.

В'ячеслав Дацик раніше повідомляв, що він разом із сином служитиме у 31-й окремій гвардійській десантно-штурмовій бригаді.

В'ячеслав Дацик: що відомо

46-річний Дацик провів 15 боїв у змішаних єдиноборствах, у яких він здобув 7 перемог (3 нокаутом). У боксі він провів 10 поєдинків та здобув 7 перемог (4 нокаутом).

Дацик раніше був членом російської неонацистської організації «Слов'янський союз» (СС). Відомий своїми скандальними заявами.

Він неодноразово затримувався російською поліцією та притягувався до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, скандальна російська гімнастка Ільтерякова у соцмережах активно підтримує війну проти України.

Ільтерякова в Instagram поставила лайки кільком публікаціям із диктатором Володимиром Путіним та російськими військовослужбовцями.

Також вона підписана на сторінку Микити Нагорного. Нагорного перебуває під санкціями України, Канади, США, Великої Британії та Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Скандальна гімнастка підписалася на сторінку російського пропагандиста Шамана. Він перебуває під санкціями Канади, ЄС та України за підтримку війни проти України. Ільтерякова також лайкала пости Шамана.

Крім того гімнастка підписалася на фан-сторінку Аліни Кабаєвої. Кабаєва потрапила під санкції Канади, Великої Британії, ЄС, США та України за підтримку російської агресії проти України.

Українські фехтувальники здобули дві бронзи Чемпіонату світу серед кадетів та юніорів
«Крістал Пелас» – «Фіорентина». Прогноз і анонс на матч 1/4 фіналу Ліги конференцій
Російський неонацист та боєць ММА Дацик розповів, як ЗСУ на фронті ліквідували його сина
Зірковий фігурист з США розповів, що провів найкращий у кар'єрі сезон завдяки котам
Сенсаційний бомбардир «Динамо» одружився посеред сезону
«Болонья» – «Астон Вілла». Прогноз і анонс на матч 1/4 фіналу Ліги Європи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

