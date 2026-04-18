МОК зробив дивну заяву щодо участі нейтральних росіян у пропагандистському заході

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Міжнародний олімпійський комітет все ж прокоментував участь російських спортсменів, які отримали «нейтральний» статус, у пропагандистському заході. Про це інформує «Главком».

Міністр спорту РФ, голова Олімпійського комітету Росії Михайло Дегтярьов у вівторок, 7 квітня 2026 року, вручив нагороди та пам'ятні подарунки російським спортсменам – учасникам Олімпійських ігор 2026 року в Італії.

Зокрема, у церемонії взяли участь Олена Крилова, Іван Посашков (обидва – шорт-трек), Ксенія Коржова, Анастасія Семенова (обидві – ковзанярський спорт), Нікіта Філіппов (скі-альпінізм, здобув срібло Олімпіади), Савелій Коростельов та Дар'я Непряєва (лижний спорт), Дар'я Олесик та Павло Репілов (санний спорт).

Заступник міністра промисловості та торгівлі РФ Василь Шпак вручив спортсменам планшети «Квадро Т». Російськи депутат Дмитро Свищев вручив спортсменам ноутбуки MacBook від Apple, а також спортсмени отримали телефони моделі iPhone.

Варто зазначити, що Дегтярьов, Шпак та Свищев перебувають під санкціями за підтримку війни проти України.

Запит до МОК

«Главком» запитав в МОК:

  1. Як МОК може прокоментувати інформацію про цей пропагандистський захід?
  2. Чи є участь нейтральних спортсменів у таких заходах за участю російських посадовців, що перебувають під санкціями, порушенням правил МОК щодо нейтральних спортсменів?

Спочатку МОК на запит не відповідав. Довелося його відправити повторно.

На повторний запит комітет все ж надав доволі дивну відповідь.

«Ми не можемо надати жодних коментарів», – йшлося у відповіді МОК.

Тобто, Міжнародний олімпійський комітет вчергове відмовився реагувати на скандальні вчинки нейтральних росіян та керівників російського спорту.

Як повідомлялося, Міжнародний олімпійський комітет не відреагував на заяви на підтримку війни, які робив міністр спорту РФ та голова Олімпійського комітету Росії Михайло Дегтярьов.

Нагадаємо, скандальна російська гімнастка Ільтерякова у соцмережах активно підтримує війну проти України.

Ільтерякова в Instagram поставила лайки кільком публікаціям із диктатором Володимиром Путіним та російськими військовослужбовцями.

Також вона підписана на сторінку Микити Нагорного. Нагорного перебуває під санкціями України, Канади, США, Великої Британії та Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Скандальна гімнастка підписалася на сторінку російського пропагандиста Шамана. Він перебуває під санкціями Канади, ЄС та України за підтримку війни проти України. Ільтерякова також лайкала пости Шамана.

Крім того гімнастка підписалася на фан-сторінку Аліни Кабаєвої. Кабаєва потрапила під санкції Канади, Великої Британії, ЄС, США та України за підтримку російської агресії проти України.

