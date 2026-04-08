Тренерка з РФ вилаялася, коментуючи недопуск російських фігуристів до змагань

Російських фігуристів відсторонено ISU від турнірів під егідою організації з 2022 року

Заслужена тренерка СРСР Тетяна Тарасова піж час спілкування з пропагандистами відреагувала на заяву Міжнародного союзу ковзанярів (ISU) про відсутність конкретних часових рамок допуску російських та білоруських юніорів до міжнародних змагань. Про це інформує «Главком».

Минулого тижня стало відомо, що питання повернення юніорів з Росії та Білорусії на міжнародні змагання стояло на порядку денному засідання Ради ISU, але рішення в результаті так і не було прийнято. Тепер питання розглядатиметься на наступному засіданні Ради у червні.

«Сволоти!», – сказала Тарасова у коментарі пропагандистам.

Нагадаємо, скандальна російська гімнастка Ільтерякова у соцмережах активно підтримує війну проти України.

Ільтерякова в Instagram поставила лайки кільком публікаціям із диктатором Володимиром Путіним та російськими військовослужбовцями.

Також вона підписана на сторінку Микити Нагорного. Нагорного перебуває під санкціями України, Канади, США, Великої Британії та Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Скандальна гімнастка підписалася на сторінку російського пропагандиста Шамана. Він перебуває під санкціями Канади, ЄС та України за підтримку війни проти України. Ільтерякова також лайкала пости Шамана.

Крім того гімнастка підписалася на фан-сторінку Аліни Кабаєвої. Кабаєва потрапила під санкції Канади, Великої Британії, ЄС, США та України за підтримку російської агресії проти України.